أمن القاهرة يستخرج بيانات سيدة "بلا مأوى" وإيداعها بمستشفى بمدينة نصر

كتب عبد الرحمن سيد

سارعت أجهزة مديرية أمن القاهرة، بالتنسيق مع قطاع الأحوال المدنية فى استخراج البيانات الخاصة بإحدى السيدات بلا مأموى وإيداعها بإحدى المستشفيات لتلقى العلاج فى مدينة نصر، وذلك استمراراً للدور المجتمعى والإنسانى التى تضطلع به كافة القطاعات الأمنية بوزارة الداخلية.

تلقى قسم شرطة مدينة نصر ثان، من الجهات المختصة بتواجد إحدى السيدات بلا مأوى، وتحتاج لرعاية طبية وإيداعها بإحدى المستشفيات بدائرة القسم، واحتياجها لاستخراج بطاقة رقم قومى، حتى يمكن حجزها بالمستشفى.

على الفور تم التنسيق مع قطاع الأحوال المدنية، باستخراج البيانات الخاصة بالمواطنة المذكورة، وانتقل أحد ضباط وحدة حقوق الإنسان، لتسهيل إجراءات إيداعها بالمستشفى.