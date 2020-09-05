أمريكا تدرج 4 أفراد فى قائمة سوداء لتدخلهم فى انتخابات فنزويلا

واشنطن (رويترز)

قالت وزرة الخزانة الأمريكية، إن الولايات المتحدة أدرجت، أربعة أفراد فى قائمة سوداء بسبب ما قالت إنها مساعدة منهم لحكومة الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو فى منع إجراء انتخابات برلمانية حرة ونزيهة فى فنزويلا فى ديسمبر المقبل.

ومن بين الأربعة إنديرا ألفونسو وخوسيه جوتيريس اللذان عينتهما المحكمة العليا الموالية للحكومة فى وقت سابق من العام الجارى للإشراف على المجلس الانتخابى الوطنى الذى دعا لإجراء الانتخابات فى ديسمبر.

وتقول المعارضة الفنزويلية إن المجلس مكتظ بالموالين لمادورو ولا يمكنه الإشراف على انتخابات نزيهة، وتعهد ائتلاف المعارضة الرئيسى الذى يقوده رئيس البرلمان خوان جوايدو بمقاطعة الانتخابات.

وقال وزير الخزانة الأمريكى ستيفن منوتشين فى بيان "نظام مادورو الفاسد يحاول السيطرة على الجمعية الوطنية الفنزويلية من خلال انتخابات مزورة".