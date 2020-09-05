ألمانيا تسجل 1378 إصابة جديدة بفيروس كورونا

برلين (رويترز)

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا فى ألمانيا، بوقع 1378 حالة إصابة جديدة إلى 248997 فى المجمل.

وأوضح المعهد تسجيل حالتى وفاة جديدتين ليصل العدد الإجمالى لضحايا الفيروس إلى 9324.