اليوم السابع
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أسعار الدواجن اليوم.. تبدأ من 21 جنيها للمستهلك وكرتونة البيض بـ27 جنيها

السبت، 05 سبتمبر 2020 12:01 م
أسعار الدواجن اليوم.. تبدأ من 21 جنيها للمستهلك وكرتونة البيض بـ27 جنيها الدواجن
كتب أحمد حمادة

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شهدت أسعار الدواجن اليوم السبت 5-9-2020 استقرارا فى السوق المحلى، وذلك فى ظل زيادة المعروض من إنتاج المزارع الوطنية، وذلك حسبما أكدت شعبة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة. 
 
وأكد سامح السيد رئيس شعبة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، أن الأسعار سجلت في المزرعة 16.5 - 17 جنيها جنيها للكيلو، فى حين يصل السعر للمستهلك  21-24 جنيها، وذلك بحسب المنطقة. 
 
وأشار السيد في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع إلى أن أسعار الدواجن المصنعة او المجمدة او الأجزاء جاءت كالتالي، سعر صدور دجاج 45 جنيها،  سعر اوراك دجاج25 جنيها، سعردبوس دجاج 21 جنيها، سعر شيش طاووك 43 جنيها، سعر اجنحه دجاج 14 جنيها. 
 
وأضاف السيد في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع، أن سعر البيض في المزرعة سجل 23.5 جنيها للكرتونة، فى حين سجلت أسعار المستهلك 27-29 جنيها، بحسب المنطقة. 
 
الجدير بالذكر أن الدكتورعبد العزيز السيد ، رئيس شعبة الثروة الداجنة ، بالاتحاد العام للغرف التجارية، أكد أن القطاع نجح خلال الأعوام الماضية، فى تحقيق  أعلى إنتاجية، بما يضمن تحقيق الاكتفاء الذاتى، وذلك بعدما وصل حجم الإنتاج الى 14 مليار دجاجة سنويا بزيادة مليار دجاجة عن العام الماضى، وأيضا زيادة الناتج من البيض، وهو ما منح فرصة كبيرة، لأن تيتح أمام المنتجين فرصا للتصدير بعد إعلان مصر خالية من انفلونزا الطيور.
 
وشدد السيد ، في تصريجات خاصة لـ  "اليوم السابع " ، على ضرورة الحفاظ على المنتجين الحاليين وتوفير الدعم المناسب ، الذى يضمن لهم البقاء داخل المنظومة ، مطالبا بضرورة إعادة بورصة الدواجن مرة أخرى ، لافتا الى المنظومة المصرية لصناعة الدواجن لديها القدرة على تحقيق مكاسب كبرى عندما يتم فتح باب التصدير للخارج .

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