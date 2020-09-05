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أستاذ اقتصاد يكشف تدريس صندوق النقد الدولى لتجربة مصر فى الحد من العشوائيات

السبت، 05 سبتمبر 2020 09:18 م
أستاذ اقتصاد يكشف تدريس صندوق النقد الدولى لتجربة مصر فى الحد من العشوائيات تطوير العشوائيات
كتب أحمد عرفة

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أكد الدكتور صابر شاكر أستاذ الاقتصاد والتجارة الخارجية بجامعة حلوان، أن التجربة المصرية للحد من العشوائيات أصبحت تجربة يتم تدريسها في ورشة بصندوق النقد الدولى، وهو ما يؤكد نجاح التجربة المصرية فى التطوير، والجهود الضخمة التي تقوم بها الدولة للقضاء على العشوائيات.

وأضاف أستاذ الاقتصاد والتجارة الخارجية بجامعة حلوان، في تصريحات لبرنامج الآن، المذاع على قناة إكسترا نيوز، الذى تقدمه الإعلامية نانسى نور، أن الدولة المصرية تسعى للقضاء بشكل كامل على كافة العشوائيات بمختلف أنواعها سواء مناطق غير مخططة أو مناطق خطرة أو سكن غير ملائم.

وأوضح أستاذ الاقتصاد والتجارة الخارجية بجامعة حلوان، أن 40% من المنطقة السكانية كانت مناطق غير مخططة يعيش فيها 22 مليون مواطن، كما أن عدد المناطق الخطرة 351 منطقة خطرة بينهم 71% مسكن غير ملائم، وهو ما يفسر اتجاه الدولة للقضاء على العشوائيات.

ولفت أستاذ الاقتصاد والتجارة الخارجية بجامعة حلوان، إلى أن الدولة تسعى للانتهاء من تطوير العشوائيات بتكلفة تصل 400 مليار جنيه ، والدولة ستتحملهم للقضاء على العشوائيات.


العشوائيات

تطوير العشوائيات

صندوق النقد الدولى

اخبار مصر

اخبار الاقتصاد

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