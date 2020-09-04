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6.86 مليون شخص تأثروا بفيضانات الصين هذا العام

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 02:16 م
6.86 مليون شخص تأثروا بفيضانات الصين هذا العام فيضانات ـ ارشيفية
كتب خالد إبراهيم

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قالت السلطات الصينية اليوم الجمعة، إن إجمالي 6.86 مليون شخص تأثروا بالفيضانات التي حدثت نتيجة لسقوط الأمطار هذا العام، في مقاطعة هونان بوسط الصين، وفقا لمركز السيطرة على الفيضانات والإغاثة من الجفاف بالمقاطعة، أدت الأمطار الغزيرة في المقاطعة إلى مصرع 24 شخصا.

 

وانهار حوالي 21300 منزل أو تضررت على نحو بالغ، كما أتلف نحو 628 ألف هكتار من الأراضي الزراعية بسبب الأمطار الغزيرة، بحسب ما ذكرته وكالة "شينخوا".

 

ووفقا لإحصاءات رسمية، بلغت الخسائر الاقتصادية المباشرة 14.63 مليار يوان حوالي 2.14 مليار دولار أمريكى، وحتى يوم الأربعاء، عانت مقاطعة هونان من 24 حادث لسقوط أمطار غزيرة هذا العام، حيث بلغ إجمالي هطول الأمطار 1299.4 مم.

 

وذكرت إدارة الطوارئ في هونان، أن أعمال إعادة البناء بعد الكارثة سوف تنتهى بشكل أساسي فى نهاية ديسمبر 2020، وسوف ينقل الأشخاص الذين فقدوا منازلهم بسبب الفيضانات إلى منازل جديدة أو أماكن سكنية آمنة بمساعدة الحكومة، قبل عيد الربيع فى منتصف فبراير 2021.

 

 


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