اليوم السابع
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19 مسجدا جديدا تنتظر الافتتاح قريبا بمحافظة سوهاج.. تعرف عليها

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 02:09 م
19 مسجدا جديدا تنتظر الافتتاح قريبا بمحافظة سوهاج.. تعرف عليها الشيخ على طيفور وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة سوهاج
سوهاج محمود مقبول

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أكد الشيخ على طيفور وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة سوهاج، أن مراكز محافظة سوهاج تشهد إنشاء وتطوير عدد كبير من المساجد خلال الفترة القادمة بإجمالى 19 مسجدا من بينها 14 مسجدا تم تنفيذها بمعرفة الوزارة و5 تم تنفيذها بالجهود الذاتية، وتجرى الآن أعمال الفرش والتجهيز تمهيدا لافتتاح تلك المساجد خلال الفترة القادمة وذلك عقب التنسيق مع وزارة الأوقاف.

وأضاف طيفور، أن المساجد التي قامت بتنفيذها الوزارة هي مساجد الرحمن بقرية الجبيرات بطهطا والنور بقرية السمطا مدينة البلينا والتقوى نجع الجديان بجرجا والنور بقرية شطورة طهطا وعلى عبدالعال بقرية الحرافشه جهينة وال خالد بقرية الحريزات المنشاه والفتح بقرية الحبيل بالبلينا وال حسين حن بقرية نزالى داود بطهطا والنور بقرية الصفيحه طهطا وال سليمان سالم بقرية السوالم طهطا والأيمان بنجع عقل بطهطا والرحمن الخذندراية طهطا وال خضير بقرية نزالى داود بطهطا وال ليفه بقرية الحريزات بالمنشاه .

أما المساجد التي تم تنفيذها بالجهود الذاتية هي أم العمد بنجع مازن غرب بالبلينا والعاشر من رمضان بقرية روافع العيساويه بالمنشاه والرحمن الغندفلى ببندر المنشاه والسعادة السلمانى بالبلينا والرحمن ال شلبى السلمانى البلينا.

يذكر أن الدولة خصصت خلال الفترة من 2014 وحتى الآن، 15 قطعة أرض تتراوح مساحتها ما بين 860م2 و4600م2 ، لإنشاء عدد من المساجد في مدينة سوهاج الجديدة، ضمن خطة الدولة لتعمير المدن الجديدة ودعمها بالمنشآت الخدمية والحكومية مثل المستشفيات والمدارس والنوادى.

وكشفت تقارير حديثة عن أن المساجد التي تم تخصيصها في مدينة سوهاج الجديدة سيتم إنشاؤها في مناطق :"منطقة الزهور بالحي السادس ، خدمات العائلي الاول بالحي الثاني ، الاسكان القومي بالحي الأول ، مركز خدمات الحي الاول ، منطقة البنفسج بالحي الرابع ، ابني بيتك 3، ابني بيتك 1 ، مركز خدمات منطقة 9.7 فدان المخصصة لعدد 16 عمارة ، منطقة الخدمات بمنطقة الـ30 فدان اسكان اجتماعي ، الاسكان العائلي "2"، منطقة إسكان العمارات بالحي الثالث، منطقة النخيل بالحي السادس ، منطقة البنفسج 55 فدان ، التوسعات الجنوبية ، خدمات الحي الثاني".

يذكر أيضا أن مجموع المساجد التى تم بناؤها فى المدن الجديدة فقط خلال الفترة من 2014 وحتى الآن بلغت حوالى 1200 مسجد، جميعها تتسم بكبر مساحتها، حيث تتجاوز بعضها نحو 6 آلاف متر مربع، وذات طراز إسلامى متميز من الداخل والخارج.

 

 

 

 

 

 


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