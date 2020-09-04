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وكيل صحة الشرقية يتابع أعمال الصيانة بشبكة المياه بقرية القضاة.. صور

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 06:46 م
وكيل صحة الشرقية يتابع أعمال الصيانة بشبكة المياه بقرية القضاة.. صور الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

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تابع الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أعمال الصيانة التى تتم بشبكة مياه الشرب بقرية القضاة التابعة لمركز ومدينة كفر صقر، والتأكد من عدم وصول مياه غير نقية للمنازل بالقرية حفاظاً على صحة المواطنين، وذلك بالتنسيق مع اللواء شريف فارس رئيس هيئة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية.

وطمأن وكيل الوزارة أهالى القرية على سرعة الانتهاء من أعمال الصيانة، وسحب عينات المياه اللازمة للتأكد من سلامتها، وذلك بعد اتصال هاتفى مع اللواء شريف فارس، ووصول المياه خلال بضع ساعات، ووجه مراقبى صحة البيئة بمديرية الشئون الصحية بسرعة سحب العينات فور الانتهاء من الأعمال، وإرسالها للمعامل، والتشغيل فور مطابقة نتائج العينات للمواصفات القياسية المحددة.

فى سياق متصل، قام وكيل الوزارة بالمرور المفاجئ على مستشفى الحسينية المركزي، تفقد خلالها أقسام الاستقبال والطوارئ، والعناية المركزة، والحضانات، والأقسام الداخلية، وقام بالتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وتواجد القوى البشرية بأماكن العمل باستثناء 4 أطباء، ووجه وكيل الوزارة بندب الأطباء لمستشفى الإبراهيمية المركزي، كما أكد على ضرورة المتابعة المستمرة والمكثفة على الأقسام الطبية بالمستشفى لتحسين بيئة العمل، وتقديم أفضل خدمة طبية ممكنه للمرضي، كما قام بمناظرة السجلات الطبية بالأقسام المختلفة، وأكد على أهمية تدوين جميع البيانات الخاصة بالمرضي، والملاحظات اليومية بالسجلات الخاصة بها، مع تعزيز الاهتمام بسجلات الترصد، وسجلات الأعطال والصيانة للأجهزة الطبية بالمستشفي.

كما تفقد المكان المخصص للصحة لنقل مدرسة الحسينية الثانوية للتمريض به، وذلك من جمعية خيرية، ووجه بسرعة الإنتهاء من أعمال التشطيبات لنقل المدرسة فى أقرب وقت.

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