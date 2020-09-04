اليوم السابع
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وكيل "تموين المنوفية" يكشف عن تحرير 97 مخالفة بحملة مكبرة لضبط الأسواق

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 03:00 ص
وكيل "تموين المنوفية" يكشف عن تحرير 97 مخالفة بحملة مكبرة لضبط الأسواق عاطف الجمال وكيل وزارة التموين بالمنوفية
المنوفية - محمد فتحى

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أعلن المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين بمحافظة المنوفية، أنه قد تم تحرير 97 مخالفة تموينية خلال حملة مكبرة، وذلك فى إطار الحملات المكثفة بجميع مراكز المحافظة، لردع جشع التجار فى جميع أنحاء المحافظة .

وأضاف الجمال فى تصريحات خاصة لـ"ليوم السابع"، أن مخالفات أصحاب المخابز البلدية تنوعت ما بين "نقص الوزن، وعدم مطابقة المواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين، وعدم إعلان ومزاولة النشاط بدون ترخيص، والبيع فى السوق السوداء".

 

وأكد وكيل وزارة التموين بمحافظة المنوفية، استمرار الحملات المكثفة على المحلات والأسواق من أجل ضبط السلع المجهولة المصدر، وتحرير محاضر لاصحاب المخابز المخالفة من أجل وصول الدعم لمستحقيه، مشيرا إلى أن كل إدارة تشن حملات يومية على الأسواق والمحلات بالاشتراك مع مسؤولين من المديرية وذلك لردع جشع التجار .

وأكد وكيل وزارة التموين بمحافظة المنوفية، على عمل المخابز يومى السبت والجمعة، موضحا: كل ما يشغلنا ضبط الأسعار خلال الفترة القادمة وتحرير محاضر للمخالفين لكى يكونوا عبرة لغيرهم، وذلك استمرارا لتنفيذ توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بشن حملات تموينية على مختلف منشآت بيع وعرض المواد الغذائية والسلع التموينية والمخابز ومستودعات المواد البترولية للتصدى لأية مخالفات أو محاولات التلاعب فى السوق.


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