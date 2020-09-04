وكالة الطاقة الذرية تحذر من تجاوز مخزون اليورانيوم بإيران المسموح به 10مرات

كتب رامى محيى الدين

قالت الوكالة الدولية للطاقة، إن مخزون اليورانيوم الإيراني يتجاوز المسموح به 10 مرات، حسبما ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها.

وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، قال للصحفيين لدى عودته من طهران إن المواعيد التي وافقت عليها إيران للسماح لمفتشي الوكالة بزيارة موقعين سريين سابقين "قريبة للغاية".

وكان أصدر جروسي بيانا مشتركا مع رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية في وقت سابق، جاء فيه أن الجانبين توصلا إلى اتفاق لإنهاء أزمة مستمرة منذ شهور بشأن زيارة الموقعين، وأنه تم الاتفاق على مواعيد لعمليات التفتيش، وأحجم جروسي عن الإفصاح عن تلك المواعيد.