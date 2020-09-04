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وفاة كاهن ببنى سويف متأثرا بحروق فى جسده أثناء تعبئة كحول مطهر للكنيسة

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 02:51 م
وفاة كاهن ببنى سويف متأثرا بحروق فى جسده أثناء تعبئة كحول مطهر للكنيسة القس أنطونيوس ثابت
كتب مايكل فارس

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توفى اليوم الجمعة، القس أنطونيوس ثابت ملاك راعى كنيسة الشهيد العظيم ما جرجس بقرية قمبش التابعة لإيبارشية ببا، فى إحدى مستشفيات القاهرة، وجارى نقله للإيبارشية لإقامة صلوات الجناز على جثمانه بمطرانيه الشهيد العظيم مار جرجس بمدينة ببا بمحافظة بنى سويف.

 

وجاءت الوفاة عقب، إصابة الكاهن السبت الماضى، بحروق فى البطن والوجه والصدر بنسبة 85% بعد اشتعال النيران فى ملابسة نتيجة لقيامة بتعبئة زجاجات الكحول الخاصة بالتطهير من فيروس كورونا، والتى تستخدم فى تطهير المصلين بالكنيسة، استعدادا للقداس فى وجود عدد من الشموع، ما أدى إلى اشتعال النيران بملابسة وذلك بمسكنة الخاص أعلى الكنيسة.

 

وعقب الحادث تم نقل الكاهن مباشرة إلى مستشفى بنى سويف التخصصي، ومنها منها إلى مستشفى السلام ثم  إلى أحد مستشفيات القاهرة والتى توفى فيها الساعة التاسعة من صباح اليوم الجمعة .

 


القس انطونيوس ثابت

ايبارشيه بنى سويف

الكنيسه

كورونا

فيروس كورونا

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