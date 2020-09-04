اليوم السابع
Ads
الجمعة، 04 سبتمبر 2020 12:27 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

وزير سعودى يقود "دراجة هوائية" للترويج للسياحة في المملكة.. فيديو

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 12:14 م
وزير سعودى يقود "دراجة هوائية" للترويج للسياحة في المملكة.. فيديو وزير السياحة السعودى
كتبت آمال رسلان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نشر خالد آل طوق، مرشد سياحي سعودي، على حسابه عبر "تويتر"، مقطع فيديو ظهر خلاله وزير السياحة السعودي، أحمد الخطيب، وهو يقود دراجة هوائية في مكان عام في إحدى الوجهات السياحية بالمملكة، فى أسلوب جديد للترويج السياحى بالمملكة.
 
 
وقال آل طوق فى تغريدة :" أن تكون برفقة معالي وزير السياحة أحمد الخطيب فى جبال السودة، جولة على الدراجات، و يقول " بصحبتك يا ابو معجب " لا اريد شيء اكثر يا عام 2020.
 
وحظى الفيديو بتداول كبير على مواقع التواصل الاجتماعى، حيث يعد الاول من نوعه لمسئول سعودى يظهر راكبا دراجة.
 
 
يشار إلى أن منطقة جبال السودة السياحية تقع في عسير جنوب غربي السعودية، وتبعد عن مدينة أبها 20 كلم، وعلى ارتفاع 3015 متر عن سطح البحر، وتكسو جبالها أشجار العرعر الكثيفة مكونة غابات طبيعية خلابة، وتعد من أبرز وجهات السياحة في المملكة.
 
 
وكان وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب، كشف عن موعد عودة النشاط السياحي للمملكة ، بعد التوقف الذي جاء بسبب جائحة كورونا.
 
 
وقال الخطيب في حديث مع قناة "العربية" ، إن النشاط السياحى السعودى يستأنف أعماله نهاية شهر شوال، لافتا إلى أن إن المؤشرات الحالية إيجابية، فالسعودية مستعدة لإطلاق برنامج الصيف، وسيكون ثريا للسياحة الداخلية، وهيئة السياحة عملت بحث ودراسة التي أكدت أن 80٪؜ من المواطنين يرغبون بالسياحة الداخلية، وسنطلق البرنامج للجمهور بعد التنسيق مع وزارة الصحة والجهات العليا المعنية، لافتا النظر إلى أن السعودية بادرت بتقديم مجموعة أنشطة للتحفيز المالي بقيمة إجمالية تزيد عن 61 مليار دولار لحماية الوظائف والأعمال، وتخفيف العبء الاقتصادي للأزمة، واستفاد من ذلك القطاع السياحي المحلي بوصفه أحد القطاعات الاقتصادية المهمة, إذ شمل ذلك دعم 60% من رواتب الموظفين السعوديين في القطاع الخاص لمدة ثلاثة أشهر.
 
 
 

السياحة السعودية

وزير السياحة السعودى

السعودية

احمد الخطيب

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

هيئة السياحة السعودية تطلق مسارين لرحلات الكروز فى البحر الأحمر

الأربعاء، 12 أغسطس 2020 11:17 ص

قفزة فى صناعة السياحة السعودية ضمن رؤية 2030.. "صيف السعودية" يعيد اكتشاف أشهر المواقع السياحية.. الدرعية وجبال حائل وجدة التاريخية ضمن تراث اليونسكو.. "نهاية العالم" أكثر الوجهات السياحية إقبالا فى الرياض

الثلاثاء، 04 أغسطس 2020 05:00 ص

"السياحة" السعودية: افتتاح 38 موقعاً سياحياً وتوفير 260 ألف فرصة عمل

السبت، 27 يونيو 2020 11:00 ص

الخليج يستكمل خططه لعودة الحياة رغم كورونا.. "السياحة" السعودية تعلن برنامجها الصيفى "تنفس".. الإمارات تتنفس الصعداء وترفع الحظر.. الكويت تبدأ تشغيل رحلات سفر المواطنين و2500 مواطن تقدموا بطلبات السفر

الخميس، 25 يونيو 2020 08:15 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
حقائق عن مواجهات الأهلى ووادى دجلة قبل صدام الليلة.. الكابيتانو بطل الضربة الأولى.. المواجهة الأخيرة أهلاوية.. والشيخ صاحب آهر الأهداف.. وبابا فاسيلو لا يخسر.. وصراع مثير بين الحاوى وحمدى وقفشة وإسحاق يعقوبو

حقائق عن مواجهات الأهلى ووادى دجلة قبل صدام الليلة.. الكابيتانو بطل الضربة الأولى.. المواجهة الأخيرة أهلاوية.. والشيخ صاحب آهر الأهداف.. وبابا فاسيلو لا يخسر.. وصراع مثير بين الحاوى وحمدى وقفشة وإسحاق يعقوبو

كأس أفريقيا فين؟.. أحمد حسن: "سلمتها فى 2011 وياريتنى احتفظت بيها"

كأس أفريقيا فين؟.. أحمد حسن: "سلمتها فى 2011 وياريتنى احتفظت بيها"

ميسي قاعد فى برشلونة.. 3 أسباب لبقاء البرغوث فى "كامب نو"

ميسي قاعد فى برشلونة.. 3 أسباب لبقاء البرغوث فى "كامب نو"

الداخلية تفكك البؤر الإجرامية.. مقتل 15 عنصرا شديد الخطورة.. تحريز سلاح ومخدرات بحوزة المجرمين.. وضبط 16 مطلوبا لتنفيذ أحكام المؤبد والسجن المشدد.. الشرطة توطد دعائم الأمن وترسخ هيبة القانون

الداخلية تفكك البؤر الإجرامية.. مقتل 15 عنصرا شديد الخطورة.. تحريز سلاح ومخدرات بحوزة المجرمين.. وضبط 16 مطلوبا لتنفيذ أحكام المؤبد والسجن المشدد.. الشرطة توطد دعائم الأمن وترسخ هيبة القانون

ملهمة الثانوية العامة هبة حامد تفوز بمنحة للدراسة بكلية الطب جامعة الإسكندرية

ملهمة الثانوية العامة هبة حامد تفوز بمنحة للدراسة بكلية الطب جامعة الإسكندرية

كيكة يثير الجدل.. هل تحول خبير التجميل بدر خلف إلى أنثى أم مجرد ألاعيب شهرة؟

كيكة يثير الجدل.. هل تحول خبير التجميل بدر خلف إلى أنثى أم مجرد ألاعيب شهرة؟

مليونير مليونير.. نيللى كريم وكاملة أبو ذكرى آخر انسجام فى وصلة رقص.. فيديو

مليونير مليونير.. نيللى كريم وكاملة أبو ذكرى آخر انسجام فى وصلة رقص.. فيديو

البنوك تبدأ تحصيل أقساط القروض المؤجلة 6 أشهر منتصف سبتمبر الجارى

البنوك تبدأ تحصيل أقساط القروض المؤجلة 6 أشهر منتصف سبتمبر الجارى

قاتل والدته بعابدين منذ 9 سنوات يعترف كيف خنقها بمخدة بسبب عشيقته

قاتل والدته بعابدين منذ 9 سنوات يعترف كيف خنقها بمخدة بسبب عشيقته

سامية الأولى على الثانوية العامة مكفوفين تفوز بمنحة مجانية لدراسة الإعلام بجامعة القاهرة

سامية الأولى على الثانوية العامة مكفوفين تفوز بمنحة مجانية لدراسة الإعلام بجامعة القاهرة

أكبر بيت دعارة فى أوروبا يعلن إفلاسه بسبب كورونا.. صور

أكبر بيت دعارة فى أوروبا يعلن إفلاسه بسبب كورونا.. صور

عمرو دياب يرقص ويغنى مع دينا الشربينى: "ورحمة أبويا بحبه".. فيديو

عمرو دياب يرقص ويغنى مع دينا الشربينى: "ورحمة أبويا بحبه".. فيديو

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة