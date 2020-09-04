وزير العدل: "إعداد مشروع قانون للسماح بعمل الإجراءات إلكترونيًا"

كتب أحمد الجعفرى

أكد المستشار عمر مروان وزير العدل على أنه سيتم تحويل كل الأوراق والوثائق إلى "ديجيتال" عبر منصة مصر الرقمية للحفاظ عليها وبدأنا في الأرشفة الإلكترونية في محكمة شمال القاهرة وجنوب القاهرة .

وأضاف وزير العدل فى حوار الإعلامي محمد الباز، ببرنامج "آخر النهار" والمذاع عبر فضائية "النهار"، كل بيانات المواطنين ستتحول إلى بيانات مرقمنة عبر منصة مصر الرقمية حتى لا تتعرض للضياع، و تم إعداد مشروع قانون للسماح بعمل الإجراءات إلكترونيًا ولعمل صندوق لضمان استمرار الخدمة المميكنة وتطويرها .

وأوضح المستشار عمر مروان، أن الميكنة ستقضى على قلم المحضرين وتم عمل برنامج لتوزيع المحضرين على المحاكم ومتابعة المحضر "اون لاين" لضمان تنفيذ الأحكام، وأنه سيتم عمل بروتوكول مع نقابة المحامين على كيفية استخدام الوسائل الحديثة لإقامة الدعاوى من المحاكم وغيرها من خدمات .