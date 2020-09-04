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وزير التنمية المحلية يكشف عن خطة لزيادة عدد مراكز التكنولوجيا لـ313 مركزا

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 09:41 م
وزير التنمية المحلية يكشف عن خطة لزيادة عدد مراكز التكنولوجيا لـ313 مركزا وزير التنمية المحلية - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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قال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، إن فكرة مراكز التكنولوجيا كان الهدف منها كيفية أبعاد طالب الخدمة عن مؤديها دون إرهاق أو تعب أى من الطرفين، وهناك العديد من الخدمات التى يتم تأديتها خلال يوم واحد وأخرى تحتاج لعدة أيام حسب نوع الخدمة المقدمة.

وتابع "شعراوى" خلال لقائه ببرنامج "آخر النهار"، أنه "لدينا طموح أن يصل عدد المراكز التكنولجيا إلى 313 مركزا ويوجد حاليًا 282 مركزا، والمواطن استشعر الخدمات خلال فترة كورونا وكانت حاجات كثيرة ستقف خلال فترة كورونا لولا الجهود التى تم بذلها".

وقال الوزير، إن مراكز التكنولوجيا تؤدي 132 خدمة مختلفة طبقًا للمكان، ويوجد 22 ألف موظف مدرب فى تخصصه موزعين على المراكز التكنولجيا.

واستضاف الإعلامي محمد الباز 3 من وزراء الحكومة المصرية، وهم كلًا من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، ببرنامج «آخر النهار»، وتطرق الحديث عن منصة مصر الرقمية وكيفية تحول مصر إلى عصر الرقمنة.


وزير التنمية المحلية

محمود شعراوى

مراكز التكنولوجيا

التنمية المحلية

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