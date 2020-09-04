اليوم السابع
Ads
السبت، 05 سبتمبر 2020 12:59 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

وزير التعليم يكشف تفاصيل تسريب امتحانات الـ"سات" فى مصر

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 11:38 م
وزير التعليم يكشف تفاصيل تسريب امتحانات الـ"سات" فى مصر الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم
ماجد تمراز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن تسريب الامتحانات قضية مؤسفة، وإن الاهتمام الشديد بتحصيل الدرجات يدفع البعض لأفعال غير سوية، حيث يتم تسريب الامتحان مقابل أموال، ويجدون زبائن لشرائه بسهولة، مشيرا إلى أن امتحانات "سات" دورها متابعة مناهج تلك المدارس والمباني وهكذا، بينما أكاديميا يتم متابعته من الدولة الأم.

وأضاف، خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" الذي يذاع على قناة mbc مصر: "امتحان سات في مصر هو هو نفس الامتحان في الصين، وفي ناس بتسافر الصين مخصوص عشان تسرب الامتحان في مصر، وبعض هؤلاء الأشخاص تسببوا من حرمان البقية من أكثر من نموذج امتحان، لكن ما تم إلغاؤه في مارس وأبريل كان بسبب فيروس كورونا".

وقال الوزير إن امتحان الـ ig ما زال حتى الآن على ورق، وهو ما يسهل عملية تسريبه، وبالنسبة لامتحانات السات فإنهم يحتاجون إلى 18 شهرا لتحويله إلى إلكترونى بدلا من الورقي، مشيرا إلى أن النظام الإنجليزي محكم تتابعه جامعات كبرى في إنجلترا، وجودة التعليم فيه مرتفعة لا يحدث فيها أي تسريب، وألمانيا نفس الأمر، أما فى أمريكا وفي النموذج الأمريكي فهو به عيوب تسهل تسريبه.

وأضاف وزير التعليم: "كلمنا مسئولي الـ act من أجل توسع نشاطهم في مصر، وهو ما يمكن أن تفعله الحكومة المصرية في الفترة الحالية باعتباره بديلا للسات، ويتم اعتماد النظامين في الولايات المتحدة الأمريكية"، مشيرا إلى أن الطلبة التي لم تتمكن التقديم في act يمكن أن يتقدموا في الأشهر القادمة، خاصة أن الوزارة تحاول أن تساعد في أمر لا يخصها".

 


التعليم

وزاره التربيه والتعليم

نظام تعليم السات

التعليم الامريكى

نظام التعليم الامريكى

تسريب امتحانات

تسريب امتحانات السات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تعليم الوادى الجديد تعلن استقبال طلبات الالتحاق بالمدرسة اليابانية

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 07:40 م

210 ألف طالب يسجلون بالمرحلة الثانية للتنسيق.. غداً آخر أيام التسجيل بموقع التنسيق الإلكترونى.. إتاحة تعديل الرغبات أمام الطلاب حتى السابعة من مساء غد..والتعليم العالى تؤكد ترشيح الكليات وفقا لآخر تعديل بالموقع

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 05:00 م

نشرة منتصف اليوم لـ"تليفزيون اليوم السابع"..البنوك تبدأ تحصيل أقساط القروض المؤجلة منتصف سبتمبر.. التعليم العالى تعلن تسجيل رغبات 210 ألف طالب بالمرحلة الثانية..واختفاء جميع الدروع والكؤوس من خزينة الجبلاية

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 04:58 م

تأسيس أول وحدة للتعليم الإلكترونى بإعلام القاهرة لدعم هيئة التدريس والطلاب

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 02:19 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أخبار × 24 ساعة.. الأوقاف تؤكد التزام ووعى المصلين بضوابط صلاة الجمعة

أخبار × 24 ساعة.. الأوقاف تؤكد التزام ووعى المصلين بضوابط صلاة الجمعة

إغلاق مطلع كوبرى 6 بطريق الواحات لإصلاح كسر فى ماسورة مياه

إغلاق مطلع كوبرى 6 بطريق الواحات لإصلاح كسر فى ماسورة مياه

باختصار أهم الأخبار العربية والعالمية حتى منتصف الليل.. إصابات كورونا في العالم تتجاوز 26.4 مليون والوفيات 868963.. قتلى وجرحى في انفجار بجورجيا..إصابة عشرات الفلسطينيين بالاختناق في قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم

باختصار أهم الأخبار العربية والعالمية حتى منتصف الليل.. إصابات كورونا في العالم تتجاوز 26.4 مليون والوفيات 868963.. قتلى وجرحى في انفجار بجورجيا..إصابة عشرات الفلسطينيين بالاختناق في قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم

الصحة: تسجيل 157 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 16 وتعافى 890 مصابًا

الصحة: تسجيل 157 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 16 وتعافى 890 مصابًا

وزير التعليم يكشف عن خطة العام الدراسى الجديد يومى الثلاثاء والأربعاء المقبلين

وزير التعليم يكشف عن خطة العام الدراسى الجديد يومى الثلاثاء والأربعاء المقبلين

صور.. الأهلي يغتال "الغزلان" بثنائية حمدي ومروان

صور.. الأهلي يغتال "الغزلان" بثنائية حمدي ومروان

صور العالم هذا المساء.. "تطبيع جديد مع إسرائيل" صربيا وكوسوفو توافقان على فتح سفارتيهما بالقدس.. عمال إنقاذ يبحثون عن الناجين تحت الأنقاض في بيروت لليوم الثاني.. عودة الدراسة فى "وهان" الصينية بؤرة تفشى كورونا

صور العالم هذا المساء.. "تطبيع جديد مع إسرائيل" صربيا وكوسوفو توافقان على فتح سفارتيهما بالقدس.. عمال إنقاذ يبحثون عن الناجين تحت الأنقاض في بيروت لليوم الثاني.. عودة الدراسة فى "وهان" الصينية بؤرة تفشى كورونا

النيابة العامة تأمر بحبس المتهمين بخطف وقتل الطفلة أروى بميت غمر

النيابة العامة تأمر بحبس المتهمين بخطف وقتل الطفلة أروى بميت غمر

سيدة مسنة تدعو للسيسى بعد استجابته لشكواها: "ربنا يراضيك وينجيك"..فيديو

سيدة مسنة تدعو للسيسى بعد استجابته لشكواها: "ربنا يراضيك وينجيك"..فيديو

رسميًا.. ميسي يعلن البقاء في برشلونة الموسم المقبل في بيان تاريخي

رسميًا.. ميسي يعلن البقاء في برشلونة الموسم المقبل في بيان تاريخي

ماذا يحتاج الأهلى من مباراة دجلة الليلة؟.. حصد النقاط الثلاثة لتأمين الصدارة.. الاقتراب من لقب الدورى.. تجاوز صدمة الخسارة من الزمالك.. تجاوز "محنة" المليون جنيه مع كهربا.. ومواجهة أزمة الغيابات الطاحنة

ماذا يحتاج الأهلى من مباراة دجلة الليلة؟.. حصد النقاط الثلاثة لتأمين الصدارة.. الاقتراب من لقب الدورى.. تجاوز صدمة الخسارة من الزمالك.. تجاوز "محنة" المليون جنيه مع كهربا.. ومواجهة أزمة الغيابات الطاحنة

السيسى يتفقد مشروعات الطرق بشرق القاهرة ويحاور المهندسين والعاملين .. فيديو

السيسى يتفقد مشروعات الطرق بشرق القاهرة ويحاور المهندسين والعاملين .. فيديو

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة