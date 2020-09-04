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وزارة العدل تواصل رفع المخلفات من مجمع محاكم الجلاء استعدادا لترميمه .. صور

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 05:51 م
وزارة العدل تواصل رفع المخلفات من مجمع محاكم الجلاء استعدادا لترميمه .. صور رفع المخلفات من مجمع محاكم الجلاء
كتب إبراهيم قاسم

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تواصل وزارة العدل ، رفع الأنقاض ومخلفات الحريق من مجمع محاكم الجلاء بوسط القاهرة ، لترميمه وتطويره تمهيدا للعودتة للعمل مرة أخرى مرة بعد الحريق الذى شب فيه 2011 ، وبدأت الأجهزة المعنية بالتنسيق مع وزارة العدل رفع مخلفات الحريق الذى شب بالمبنى  للقيام بأعمال الترميم ثم العمل على تطويره وميكنته بما يتواكب مع خطة الدولة فى التحول الرقمى.
 
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي ، رئيس الجمهورية، وجه  المستشار عمر مروان ، وزير العدل بالبدء الفورى فى ترميم المجمع وإعادته إلى رونقه باعتباره من المبانى القديمة العريقة ، فى وسط القاهرة .
 
 
 
 
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وزارة العدل

مجمع محاكم الجلاء

مجمع الجلاء

حريق محكمة الجلاء

ترميم مجمع محاكم الجلاء

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