والد بائع الفريسكا يكشف سر تفوق نجله ودخوله كلية الطب

ماجد تمراز

قال الحاج عبد الناصر، والد الطالب إبراهيم عبد الناصر، إن عادة عائلته منذ أن كان صغيرا أن يعمل وأن يحافظ على الأموال التي تعب وبذل مجهودا من أجل الحصول عليها، وهو ما ورثه عن والده وأجداده، مشيرا إلى أن الله كلل جهد نجله إبراهيم على خير، وسيتمكن ابنه من الالتحاق بكلية الطب ومنحته الدولة فرصة لتكليل تفوقه وتعبه، وأعطته منحة هو ومن على شاكلته من المجتهدين.



وأضاف، خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد فايق ببرنامج "مصر تستطيع" الذي يذاع على قناة dmc: "أنا عندى إبراهيم وخالد وحبيبة، وحبيبة بنتي كل سنة بتجيب 100% في دراستها، وهي زي إبراهيم كده متفوقة وشاطرة، وإبراهيم ابني كان بيذاكرلها، وهو شخص محبوب، وميحبش حد يعدل عليه شغله، لأن هو مقتنع بوجهة نظره، وبيحب يعدل ويطور من شغله عشان ميخليش حد يعلق عليه، وربنا وفقه عشان هو محبوب من ربنا ومن الناس".



وقال: "أول تليفون جالنا كان من مكتب الرئيس السابق عدلي منصور، وقالولي إن المكتب مفتوح أي وقت وأي حاجة تنقص لإبراهيم إحنا موجودين في أي وقت، وتوالت المكالمات بعد كده من رئيس الوزراء ووزير الشباب ووزير التعليم العالى، وأتمنى في مؤتمر الشباب القادم إن إبراهيم ابنى يكون موجود".



وضرب "إبراهيم" بائع الفريسكا مثلا رائعا في الاعتماد على الذات، حيث يعمل بائع فريسكا مثل أبيه رغم حصوله على مجموع يؤهله للالتحاق بكلية الطب، حيث يجوب شاطئ البحر حاملا صندوق الفريسكا على كتفيه لكى يتكسب قوت يومه.



وتداول رواد موقع تويتر، حوار "فيديو" لبائع فريسكا على شاطئ البحر، حصل على مجموع 99.6%، حيث من المقرر أن يلتحق بكلية الطب البشرى العام الحالي، كما أشادوا بذلك الشاب ورغبته في تحقيق هدفه.