هل يجوز شرعا بناء مساجد على أراض مغتصبة.. الأوقاف تجيب لـ تليفزيون اليوم السابع

هدى أبو بكر

ناقش "تليفزيون اليوم السابع"، خلال فقرته الرئيسية اليوم، ملف المساجد في مصر من حيث بناء مساجد جديدة وتخصيص مقدرات مالية ضخمة لهذا الشأن، وفقا للأرقام والإحصائيات الخاصة بالمساجد في مصر، فقد تم إنشاء حوالي 1200 مسجد بالمدن الجديدة منذ عام 2014، واليوم تم افتتاح 7 مساجد جديدة بمحافظة جنوب سيناء، في إطار خطة وزارة الأوقاف الدعوية والاهتمام ببيوت الله، وفي الإسكندرية تسلمت مديرية الأوقاف 7 مساجد بمحور المحمودية الجديد تمهيدا لفتحها، وغيرها من المحافظات، كما أكد ذلك وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، بأن ما تم بناؤه من مساجد جديدة في مصر خلال 6 سنوات ربما لم يبنى في أي دولة أخرى على الإطلاق.

واستضاف تليفزيون اليوم السابع، الدكتور عبد الفتاح عبد القادر جمعة، المساعد العلمي لمدير عام التدريب بوزارة الأوقاف، الذي أكد في البداية أن الدولة المصرية اعتادت مؤخرا على تلقي اتهامات زائفة من أفراد جماعة الإخوان المسلمين والموالين لها، خاصة في الآونة الأخيرة التي حاولوا خلالها تزييف الحقائق وتصوير المشهد بأن الدولة المصرية تهدم المساجد وهو افتراء واضح.

وأشار عبد القادر، إلى أن الدولة قامت على مدار السنوات القليلة الماضية بتطوير وتجديد أكثر من 3600 مسجدا بمختلف أنحاء الجمهورية.

وحول رأي الدين بخصوص هدم مسجد تم بناؤه على أرض مغتصبة بما يخالف القانون، فقال عبد القادر "شرعا لا يجوز البناء على أرض مغتصبة سواء الأرض ملك للدولة أو ملك لأفراد، وتوجد لوائح وقوانين يجب العمل بها لمن أراد أن يبني مسجدا، فمن غير المقبول أصلا بناء مساجد على أرض مغتصبة".

وشدد عبد القادر على الجهود التي بذلتها وزارة الأوقاف، مؤخرا في ملف بناء المساجد، لافتا إلى أن الشهرين المقبلين (سبتمبر وأكتوبر) سيتم افتتاح 314 مسجدا جديدا، وذلك بعد أن تم اليوم افتتاح 14 مسجدا جديدا.

وأوضح أن هناك ميزانية معتمدة لبناء المساجد، وهي ميزانية جيدة للغاية ويتضح ذلك من كم المساجد الجديدة التي قمنا وسنقوم بافتتاحها.