اليوم السابع
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الجمعة، 04 سبتمبر 2020 10:03 م
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هل تقلل اختبارات الأجسام المضادة من انتشار فيروس كورونا COVID-19

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 10:00 م
هل تقلل اختبارات الأجسام المضادة من انتشار فيروس كورونا COVID-19 اختبار فيروس كورونا
كتبت إيناس البنا

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يحاول الباحثون من جامعة كامبريدج ومستشفى ويلز الجامعي ببريطانيا، محاولة الإجابة عن تساؤل وهو: هل تقلل اختبارات الأجسام المضادة من انتشار فيروس كورونا.ووفقا لما نشر فى المجلة الطبيبة البريطانية " the British Medical Journal"،  يقدم الباحثون الأسباب التي تجعل الدراسات الاستقصائية حول مدى انتشار فيروس كورونا الجديد (-CoV-2) بناءً على اختبار الأجسام المضادة، قد تقلل من عدد الأشخاص المصابين سابقًا بالفيروس.
 
تقدر مسحات الانتشار المصلي نسبة السكان الذين أصيبوا سابقًا بفيروس عن طريق قياس وجود الأجسام المضادة المنتجة لمحاربة الفيروس، وهذا مهم لحساب مقاييس الشدة مثل معدل الاستشفاء ومعدل الوفيات ، وكذلك لفهم تأثير سياسات الصحة العامة ، مثل التباعد الاجتماعي وارتداء الأقنعة، كما أنها تشير إلى تقدمنا ​​نحو مناعة القطيع ، واحتمال حدوث "موجة ثانية" من العدوى.
 
اختبار الأجسام المضادة تقليل انتشار كورونا
اختبار الأجسام المضادة تقليل انتشار كورونا
 
قدمت استطلاعات الانتشار المصلي واسعة النطاق في المملكة المتحدة بشكل عام تقديرات منخفضة لانتشار الفيروس ، مما يشير إلى أن 15 ٪ من أولئك في لندن و 4 ٪ فقط من أولئك في جنوب غرب وجنوب شرق إنجلترا قد تعرضوا للفيروس.
 
ومع ذلك ، هناك العديد من الأسباب التي تجعل هذه الاستطلاعات قد لا تلتقط كل أولئك الذين طوروا استجابة مناعية للفيروس.
 
نظرًا لأن الموقع الرئيسي لدخول الفيروس إلى الجسم هو الجهاز التنفسي ، فقد يؤدي الفشل في قياس الأجسام المضادة IgA إلى اختبارات سلبية خاطئة.
 
هناك مشكلة أخرى وهي التوقيت، فقد يؤدي كل من الاختبار المبكر (بعد الإصابة ولكن قبل تطور الاستجابة المناعية) والاختبار المتأخر (بعد تضاؤل ​​الاستجابة المناعية بمرور الوقت) إلى اختبارات سلبية خاطئة.
 
قال ستيفن بيرجس ، رئيس المجموعة في وحدة الإحصاء الحيوي بمجلس البحوث الطبية بجامعة كامبريدج: "التقديرات الدقيقة للاستجابة المناعية للعدوى مهمة للغاية للحكم على ما إذا كان الخطر المحتمل للعدوى المستقبلية يفوقه الضرر الناجم عن التدابير المتخذة للحد من العدوى. مخاطر هذه الالتهابات ".
 
 
فالاستجابة المناعية للفيروس أكثر تعقيدًا من مجرد" نعم "أو" لا "لوجود نوع واحد من الأجسام المضادة في الدم، ومن المهم أن تأخذ الاستطلاعات المستقبلية هذا في الاعتبار ، وأننا نبدأ في توحيد نهجنا للاختبار. سيساعدنا ذلك على تحسين الدقة والسماح بمقارنات أكثر صحة للنتائج من الاستطلاعات المختلفة. "
 
ولكن وفقا لمعهد التعليم الطبي والطب الحيوي ومعهد العدوى والمناعة في سانت جورج، فقد تكون استطلاعات الانتشار المصلي الحالية تقلل إلى حد كبير من نسبة الأشخاص المصابين بالفيروس، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من العمل من أجل تحديد استراتيجية المسح المثلى ومراجعة هذه الأرقام بشكل مناسب ".
 

الانتشار المصلى

اختبارات الأجسام المضادة

فيروس كورونا

الأشخاص المصابين بفيروس كورونا

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