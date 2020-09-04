اليوم السابع
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ننشر عناوين معامل وزارة الصحة لعمل تحليل pcr للكشف عن كورونا

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 11:35 م
ننشر عناوين معامل وزارة الصحة لعمل تحليل pcr للكشف عن كورونا معامل لعمل تحليل pcr
كتب وليد عبد السلام

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ينشر "اليوم السابع" عناوين المعامل المركزية على مستوى الجمهورية لعمل تحليل PCR لفيروس كورونا (كوفيد-١٩).
 
يشار إلي إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية  لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
 
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.


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