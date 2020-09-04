نقابة شرطية تعلن دعم ترامب فى الانتخابات.. وتؤكد فخرها بدعمه للقانون والنظام

كتبت: نهال أبو السعود

أعلنت منظمة الأخوية للشرطة في الولايات المتحدة وهي أكبر نقابة شرطة في الولايات المتحدة ‏تأييدها للرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة وأشادت به لدعواته من أجل تطبيق القانون والنظام، ‏وفقا لنيويورك بوست.‏

وقال باتريك يوس، رئيس النقابة في بيان: "السلامة العامة ستكون بلا شك محور التركيز ‏الرئيسي للناخبين في انتخابات هذا العام"، مشيرا إلى ما ركز عليه الخطاب الوطني خلال ‏الأشهر الستة الماضية، حيث أظهر الرئيس ترامب مرارًا وتكرارًا أنه يدعم ضباط إنفاذ القانون ‏ويتفهم المشكلات التي يواجهونها.‏

وجعل ترامب القانون والنظام ودعم الشرطة محورًا رئيسيًا لحملة إعادة انتخابه وسط ‏احتجاجات في عدة ولايات على الطريقة التي تتعامل بها الشرطة، وقالت النقابة إنها ‏أرسلت استبيانًا إلى كل من المرشح الديمقراطي لترامب والديمقراطي جو بايدن وتلقت ردودًا ‏من كلتا الحملتين في منتصف يوليو.‏

قال يويس: "تفتخر الاخوية بتأييد مرشح يدعو إلى القانون والنظام إنه يحظى بالدعم ‏الكامل والحماسي مننا"‏.

وأيدت النقابة التي تضم أكثر من 355 ألف عضو، ترامب في عام 2016 وقالت حينها إن ‏المرشحة الديمقراطية السابقة هيلاري كلينتون تجاهلتهم بعدم السعي للحصول على ‏تأييدهم.‏

وقالت النقابة، إنها وزعت ردود استبيان ترامب وبايدن على أعضائها وطالبتهم من أجل اتخاذ ‏قرار، وقال يوس: "خلال السنوات الأربع الأولى من حكمه ، أوضح الرئيس ترامب أنه يدعمنا ‏‏.. يعرف أعضاؤنا أنه يستمع إلى مخاوف إخواننا وأخواتنا الذين يرتدون الزي العسكري وأنه ‏قادر على اتخاذ قرارات صعبة بشأن القضايا الأكثر أهمية لتطبيق القانون. الرئيس ترامب ‏ملتزم بالحفاظ على مجتمعاتنا وعائلاتنا آمنة ".‏

ووفقا لتقرير الصحيفة ففي عام 2012، لم تؤيد المجموعة مرشحا للرئاسة وفي أعوام 2008 و2004 ‏و2000 دعمت المرشحين الجمهوريين السناتور الراحل جون ماكين والرئيس جورج دبليو ‏بوش.