نقابة شرطية تعلن دعم ترامب فى الانتخابات.. وتؤكد فخرها بدعمه للقانون والنظام

أعلنت منظمة الأخوية للشرطة في الولايات المتحدة وهي أكبر نقابة شرطة في الولايات المتحدة تأييدها للرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة وأشادت به لدعواته من أجل تطبيق القانون والنظام، وفقا لنيويورك بوست.
وقال باتريك يوس، رئيس النقابة في بيان: "السلامة العامة ستكون بلا شك محور التركيز الرئيسي للناخبين في انتخابات هذا العام"، مشيرا إلى ما ركز عليه الخطاب الوطني خلال الأشهر الستة الماضية، حيث أظهر الرئيس ترامب مرارًا وتكرارًا أنه يدعم ضباط إنفاذ القانون ويتفهم المشكلات التي يواجهونها.
وجعل ترامب القانون والنظام ودعم الشرطة محورًا رئيسيًا لحملة إعادة انتخابه وسط احتجاجات في عدة ولايات على الطريقة التي تتعامل بها الشرطة، وقالت النقابة إنها أرسلت استبيانًا إلى كل من المرشح الديمقراطي لترامب والديمقراطي جو بايدن وتلقت ردودًا من كلتا الحملتين في منتصف يوليو.
قال يويس: "تفتخر الاخوية بتأييد مرشح يدعو إلى القانون والنظام إنه يحظى بالدعم الكامل والحماسي مننا".
وأيدت النقابة التي تضم أكثر من 355 ألف عضو، ترامب في عام 2016 وقالت حينها إن المرشحة الديمقراطية السابقة هيلاري كلينتون تجاهلتهم بعدم السعي للحصول على تأييدهم.
وقالت النقابة، إنها وزعت ردود استبيان ترامب وبايدن على أعضائها وطالبتهم من أجل اتخاذ قرار، وقال يوس: "خلال السنوات الأربع الأولى من حكمه ، أوضح الرئيس ترامب أنه يدعمنا .. يعرف أعضاؤنا أنه يستمع إلى مخاوف إخواننا وأخواتنا الذين يرتدون الزي العسكري وأنه قادر على اتخاذ قرارات صعبة بشأن القضايا الأكثر أهمية لتطبيق القانون. الرئيس ترامب ملتزم بالحفاظ على مجتمعاتنا وعائلاتنا آمنة ".
ووفقا لتقرير الصحيفة ففي عام 2012، لم تؤيد المجموعة مرشحا للرئاسة وفي أعوام 2008 و2004 و2000 دعمت المرشحين الجمهوريين السناتور الراحل جون ماكين والرئيس جورج دبليو بوش.
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