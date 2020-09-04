اليوم السابع
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نائب وزير الاتصالات يكشف سر طلب رقم المصنع ببطاقة الرقم القومى..اعرف السبب

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 09:34 م
نائب وزير الاتصالات يكشف سر طلب رقم المصنع ببطاقة الرقم القومى..اعرف السبب خالد العطار نائب وزير الاتصالات
كتبت هبة السيد - تصوير السعودي محمد

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شهدت بوابة مصر الرقمية، إقبال كبير من المواطنين للاستفادة من أداء الخدمات الحكومية "اون لاين" والحصول عليها بسهولة ويسر، إلا أن هناك عدداً من الأخطاء للمستخدمين ظهرت خلال استخدامهم للبوابة، ويكشف المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، عن أبرز هذه الأخطاء، ليتفادى المستخدمين الوقوع فيها خلال الفترة المقبلة.
 
وكشف المهندس خالد العطار، عن تفاصيل متابعة الوزارة انتظام عمليات تقديم الخدمات عبر بوابة مصر الرقمية، قائلاً  "إن وزارة الاتصالات لديها شاشة تحكم لبوابة مصر الرقمية بمقر الوزارة، تتابع من خلالها عدد الطلبات المقدمة من المواطنين لأداء الخدمات الحكومية، والتي وصلت حتى نهاية الأسبوع الجاري نحو 50 ألف طلب، وتظهر توزيع هذه الطلبات على الخدمات المعروضة حالياً، كما تظهر الشاشة عدد الوكلاء، وهم الوكلاء الذين ينفذون الخدمات نيابة عن المواطن، علاوة على عدد الخدمات المقدمة للمواطنين، وما تم إنجازه منها وما لم يتم".
 
وأضاف "العطار"، خلال مقابلة مع "اليوم السابع" ستنشر لاحقاً، أن شاشة التحكم ببوابة مصر الرقمية، تعرض إحصائية فورية بالزائرين، تظهر مشاكل المستخدمين في التسجيل، مشيراً في هذا الإطار إلى عدد من المشاكل التي تواجه مستخدمي البوابة، منها أولاً كتابة المستخدم في خانة الأم اسمها بالكامل وليس الاسم الأول منها فقط كما هو مطلوب، وثانياً رقم المصنع، حيث يطلب من المستخدم كتابة رقم المصنع المدون على بطاقة الرقم القومي، وهو رقم هام جداً لأنه يكشف إذا كانت هذه أحدث بطاقة رقم قومي للمواطن من عدمه، وإذا كان موقوف عن المستخدم التعامل لأي أسباب أخري، كما يكشف أي محاولة لتزوير البيانات، وضمان حماية بيانات المواطن.
 
 
وتابع العطارقائلا : المشكلة الثالثة في التسجيل وهي رقم الهاتف المحمول، إذ يكتب بعض المستخدمين رقم هاتف غير صحيح أو غير مسجل ببطاقة الرقم القومي الخاصة به، حيث أن كل رقم لدى شركات المحمول مرتبط برقمه القومي، رابعاً مشكلة تكرار التسجيل، حيث يعتقد بعض المستخدمين ضرورة التسجيل كل مرة عند دخوله على بوابة مصر الرقمية، وهذا غير صحيح، فالتسجيل مرة واحدة فقط، ثم بعد ذلك الدخول من خلال هذا الحساب، علاوة على مشاكل أخرى بسيطة مثل كود للهاتف للتأكد من صحة البيانات، ونحن نعمل على تحسين هذه الخاصية، ومشاكل تسجيل بريد إلكتروني يستخدمه شخص آخر، أو تسجيل برقم هاتف مسجل لدى مواطن آخر.

بوابة مصر الرقمية

اتصالات

رقم المصنع

بطاقة الرقم القومى

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