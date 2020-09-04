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نائب محافظ أسوان: 95% نسبة التنفيذ بمشروع محور كلابشة فوق النيل

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 11:43 ص
نائب محافظ أسوان: 95% نسبة التنفيذ بمشروع محور كلابشة فوق النيل نائب محافظ أسوان خلال الجولة
أسوان – عبد الله صلاح

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أكد الدكتور أحمد شعبان نائب محافظ أسوان، أنه بتكليف من المحافظ اللواء أشرف عطية، تفقد الأعمال الجارية بمشروع محور كوبرى كلابشة العلوى على النيل، رافقه خلالها المهندس عيد سعيد مدير عام الهيئة العامة للطرق والكبارى، والذى وصلت نسبة التنفيذ فيه إلى 95 % تمهيداً لافتتاحه خلال الفترة القادمة.

وأضاف نائب محافظ أسوان، فى بيان صحفى، أن المحافظة تشهد خلال الفترة الحالية طفرة غير مسبوقة لإنشاء مشروعات كبرى لمحاور وكبارى عرضية على نهر النيل تهدف لخلق شرايين تنموية تربط بين شرق وغرب النيل وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأشار إلى أن يجرى حالياً تنفيذ 3 محاور على نهر النيل وهى محور وكوبرى خزان أسوان الحر البديل لخزان أسوان القديم بطول 5.4 كم وعرضه 29 متر بواقع  3 حارات فى كل إتجاه ويتكون من عدد (2) كبارى رئيسية كوبرى على النيل وكوبرى الطريق الصحراوي الغربى ، بالإضافة إلى الأعمال الصناعية برابخ (مواسير – أنفاق) ، بجانب محور دراو الحر والذى سيربط الطريق الصحراوى الغربى بمركزى دراو ونصر النوبة ويبدأ من أمام قرية بنبان وحتى الطويسه فى الجانب الشرقى للنيل بالقرب من مدخل طريق بطول 17 كم.

وأوضح الدكتو رشعبان، بأن المحور الثالث يتمثل فى محور وكوبرى كلابشة الجديد الذى يصل طوله إلى 23 كم وبعرض 21 متر فى إتجاهين بعرض 7,5 متر وعدد 2 حارة مرورية لكل إتجاه يشمل عدد 9 كبارى و 5 أنفاق ، ويخدم المحور الجديد نحو 350 ألف نسمة من أهالى قرى فارس غرب وفطيرة والدكة وكشتمنة ودابود وإمبركاب والسلسلة وكلابشة داخل نطاق مدينتى كوم أمبو ونصر النوبة ، بجانب خدمة المصانع والمحاجر والرقعة الزراعية ، مقدماً شكره للجهود المتميزة التى يقوم بها العاملين بوزارة النقل تحت قيادة الفريق كامل الوزير لإنجاز مثل هذه الأعمال العملاقة بمختلف محافظات الجمهورية .

يأتى ذلك فى إطار المتابعة المستمرة لمختلف المشروعات التنموية والخدمية العملاقة الجارى تنفيذها بنطاق المحافظة للوقوف من أرض الواقع على معدلات التنفيذ والعمل على دفعها للإنتهاء منها وفقاً للبرامج الزمنية المحددة لها لتحقيق العوائد الإيجابية منها على الوجه الأكمل.

محور كلابشة
محور كلابشة

 

نائب محافظ أسوان خلال الجولة (1)
نائب محافظ أسوان خلال الجولة (1)

 

نائب محافظ أسوان خلال الجولة (2)
نائب محافظ أسوان خلال الجولة 

محور كلابشة

وزارة النقل

اسوان

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