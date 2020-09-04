منع إجازات المراكز التكنولوجية لتلقى طلبات التصالح بمخالفات البناء بالقليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

أعلن عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أنه تقرر العمل بالمراكز التكنولوجية في الوحدات المحلية للمراكز والمدن يومى الجمعة والسبت، لتلقى طلبات التصالح فى بعض مخالفات البناء وفقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والقانون رقم 1 لسنة 2020، وسداد نسبة الـ25% رسوم جدية التصالح فى بعض مخالفات البناء، حيث إن آخر موعد لسدادها نهاية سبتمبر الجارى طبقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء.

وأكد المحافظ، على انتظام تلك العملية بجميع الوحدات المحلية، موضحا أنه تم التوجيه بتقديم كافة التيسيرات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات لتقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات المحددة بالقانون، مناشدا المواطنين بسرعة تقديم طلبات التصالح بشأن مخالفات البناء قبل انتهاء المدة المحددة.

كما شدد محافظ القليوبية، على سرعة البت في جميع الطلبات المقدمة للتيسير على المواطنين، مطالبا المواطنين الذين ينطبق عليهم بنود اللائحة القانونية والتنفيذية بضرورة الإسراع بالتقدم بطلبات التصالح خلال الفترة المحددة بالأمانة الفنية للجان التصالح بالأحياء حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهم.

ولفت المحافظ، إلى قانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن تقنين أراضى املاك الدولة، مشدداً على رؤساء الوحدات المحلية بسرعة الانتهاء من الاجراءات الخاصة بعملية تقنين الاراضي بالتنسيق مع اللجان المختصة بديوان المحافظة، وسرعة استرداد حقوق الدولة من الاراضي التى لم يتقدم واضعي اليد عليها من التقدم بطلبات تقنين، مشيراً الى جاهزية المحافظة بدعم من قوات الامن لاسترداد أراضي أملاك الدولة التى لم يتم تقنين وضع اليد عليها.

واستطرد، أن إجمالى عدد طلبات التصالح بلغت 79102 طلب وبلغت اجمالى رسوم الفحص المحصلة ورسوم الجدية المحصلة بلغت 477 مليون جنيه.