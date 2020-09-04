اليوم السابع
Ads
الجمعة، 04 سبتمبر 2020 03:00 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

مطران الموارنة فى مصر يترأس قداسا للصوم والصلاة من أجل لبنان

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 01:58 م
مطران الموارنة فى مصر يترأس قداسا للصوم والصلاة من أجل لبنان المطران جورج شيحان
كتب مايكل فارس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ترأس صباح اليوم الجمعة، المطران جورج شيحان مطران الموارنة بمصر والسودان، صلاة القداس الإلهي من أجل لبنان، ويأتي ذلك في إطار دعوة قداسة الحبر الأعظم البابا فرنسيس من أجل تخصيص يوم 4 سبتمبر يوماً وللصلاة والصوم من أجل لبنان، حيث أقيمت صلاة الذبيحة الإلهية بكاتدرائية القديس يوسف بالظاهر، بمشاركة الأب نبيل هب الريح، وبحضور شعب الكاتدرائية.
 
ودعا المطران جورج شيحان، مطران الطائفة المارونية بالقاهرة، والرئيس الأعلى للمؤسسات المارونية في مصر، أبناء الطائفة إلى تلبية دعوة قداسة بابا الفاتيكان فرنسيس، لإقامة يوم صلاة وصوم، اليوم الجمعة، من أجل ضحايا انفجار مرفأ بيروت.
 
 
وقال المطران في بيان نشره المركز الماروني اللبناني للثقافة والإعلام بالقاهرة: "الأباء الكهنة والرهبان والراهبات الأجلاء وأبناء إبرشية القاهرة المارونية المباركين تحية محبة وسلام، تجاوبا مع دعوة قداسة البابا فرنسيس لإقامة يوم صلاة وصوم في الرابع من شهر سبتمبر 2020 ، وذلك لمرور شهر على الانفجار الأليم في مرفأ بيروت – لبنان، ندعو رعايانا وكهنتنا ومؤمنينا لإحياء هذا اليوم بتقديم الصلوات من أجل لبنان  ليعود له دوره ورسالته.
 
وتابع المطران: "كما سأحتفل بالذبيحة الإلهية على هذه النيّة في كاتدرائية القديس يوسف في الظاهر الجمعة الساعة العاشرة صباحا، لنصلي ونصوم معا متضامنين مع قداسة البابا فرنسيس وكنيستنا المارونية وكل مؤمني العالم".
 
وكان البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، دعا إلى يوم عالمى للصلاة والصوم من أجل لبنان، وسيكون الجمعة، الرابع من سبتمبر، كما دعا الإخوة والأخوات من الطوائف والتقاليد الدينية الأخرى للانضمام إلى هذه المبادرة بالطرق التى يرونها مناسبة.
 
وكتب البابا، عبر حسابه على تويتر: "أدعو الجميع لعيش يوم عالمى للصلاة والصوم من أجل لبنان، يوم الجمعة ، فى الرابع من سبتمبر الجارى، كما أننى أدعو الإخوة والأخوات من الطوائف والتقاليد الدينية الأخرى للانضمام إلى هذه المبادرة بالطرق التى يرونها مناسبة".
 
وكانت انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعى، صورا وفيديوهات للبابا فرنسيس وهو يحمل علم لبنان، من أحد الصحفيين، ويقوم بتقبيله، ثم يقوم بالصلاة، وسط حضور كثيف من وسائل الإعلام والصحافة، وبحسب ما نشرت وسائل إعلام لبنانية، فإن البابا فرانسيس قال: " لبنان يواجه خطرا كبيرا ويجب عدم التخلى عنه"، وذلك خلال كلمة للبابا فى ساحة القديس بطرس فى الفاتيكان.
 

المطران جورج شيحان

الكنيسه المارونيه

المارون

بابا الفاتيكان

البابا فرنسيس

لبنان

مطران الموارنة فى مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"ويمكرون ويمكر الله".. فضيحة رصد الإخوانية بجلاجل على السوشيال ميديا.. أرادوا بث صور مفبركة عن خلو المساجد بصلاة الجمعة فأظهروا صور المساجد الجديدة.. رواد منصات التواصل "بقالهم شهرين بيتكلموا عن هدم الجوامع"

"ويمكرون ويمكر الله".. فضيحة رصد الإخوانية بجلاجل على السوشيال ميديا.. أرادوا بث صور مفبركة عن خلو المساجد بصلاة الجمعة فأظهروا صور المساجد الجديدة.. رواد منصات التواصل "بقالهم شهرين بيتكلموا عن هدم الجوامع"

تأسيس أول وحدة للتعليم الإلكترونى بإعلام القاهرة لدعم هيئة التدريس والطلاب

تأسيس أول وحدة للتعليم الإلكترونى بإعلام القاهرة لدعم هيئة التدريس والطلاب

الأهلي يطالب أزارو بإغلاق ملف العروض الخارجية والعودة للفريق

الأهلي يطالب أزارو بإغلاق ملف العروض الخارجية والعودة للفريق

كاس وداير.. قسم حلوان يسلم اتحاد الكرة "كأسين" للبطولة العربية

كاس وداير.. قسم حلوان يسلم اتحاد الكرة "كأسين" للبطولة العربية

ميسي يعلن استمراره مع برشلونة فى بيان رسمى خلال ساعات

ميسي يعلن استمراره مع برشلونة فى بيان رسمى خلال ساعات

ارتفاع أسعار الذهب السعودى اليوم الجمعة.. وعيار 24 بـ234.04 ريال

ارتفاع أسعار الذهب السعودى اليوم الجمعة.. وعيار 24 بـ234.04 ريال

الداخلية تضبط 4767 سائق لمخالفتهم ارتداء الكمامة

الداخلية تضبط 4767 سائق لمخالفتهم ارتداء الكمامة

اختفاء جميع الدروع والكؤوس من خزينة الجبلاية.. مش بس كأس أمم أفريقيا

اختفاء جميع الدروع والكؤوس من خزينة الجبلاية.. مش بس كأس أمم أفريقيا

المتحدة للخدمات الإعلامية تنقل صلاة الجمعة من الأزهر الشريف و9 مساجد افتتحت فى عهد السيسى

المتحدة للخدمات الإعلامية تنقل صلاة الجمعة من الأزهر الشريف و9 مساجد افتتحت فى عهد السيسى

التشكيل المتوقع للأهلي أمام دجلة.. مروان وبادجى فى الهجوم

التشكيل المتوقع للأهلي أمام دجلة.. مروان وبادجى فى الهجوم

كاف يخطر مصر والمغرب وغينيا بتأجيل نصف نهائى أبطال أفريقيا والكونفدرالية

كاف يخطر مصر والمغرب وغينيا بتأجيل نصف نهائى أبطال أفريقيا والكونفدرالية

ستيفانى ويليامز: حضرت إلى القاهرة لتوجيه الشكر للسيسى.. ودعمه لإعلانى الوفاق والنواب كان صادقا.. ممثلة الأمم المتحدة بليبيا: أمن مصر القومى ركيزة الاستقرار.. والليبيون يعيشون فى بؤس ويتطلعون لمساعدة مصر.. فيديو

ستيفانى ويليامز: حضرت إلى القاهرة لتوجيه الشكر للسيسى.. ودعمه لإعلانى الوفاق والنواب كان صادقا.. ممثلة الأمم المتحدة بليبيا: أمن مصر القومى ركيزة الاستقرار.. والليبيون يعيشون فى بؤس ويتطلعون لمساعدة مصر.. فيديو

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة