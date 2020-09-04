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محافظ الوادي الجديد يوجه بتدبير احتياجات مستشفى الداخلة العام

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 03:04 م
محافظ الوادي الجديد يوجه بتدبير احتياجات مستشفى الداخلة العام اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد
الوادى الجديد-ماهر أبو نور

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وجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد بحصر جميع احتياجات مستشفى الداخلة العام، من مستلزمات وأدوية لتقوم المحافظة بتدبيرها، والإبلاغ الفوري بأرصدة هذه المستلزمات وعدم انتظار نفادها.

 

جاء ذلك خلال تفقده للمستشفى صباح اليوم الجمعة، يرافقه الدكتور نبيل حنفى رئيس المركز، والدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالمحافظة للاطمئنان على سير العمل بالمستشفى .

 

كما قرر دعم قطاع الصحة بـ5 آلاف لتر سولار لحرق النفايات لحين وصول دعم الوزارة وذلك للتخلص الآمن منها والحفاظ على صحة المواطنين، وشدد على صرف مستحقات العاملين كاملة وعدم المساس بأي أجور يتقاضونها، تقديراً لجهودهم ودورهم البارز في خدمة هذا القطاع الحيوي.

 

 


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