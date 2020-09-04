محافظ الوادى الجديد يتابع أعمال الإنشاءات بالمجمع الإسلامى بالداخلة .. صور

الوادى الجديد - ماهر أبو نور

تفقد اللواء محمد الزملوط ، محافظ الوادى الجديد، اليوم الجمعة ، أعمال الإنشاءات بالمجمع الإسلامى بمدينة موط بمركز الداخلة، يرافقه سيد محمود سكرتير عام المحافظة المساعد والدكتور نبيل حنفى رئيس المركز، حيث شدد على سرعة الانتهاء من الأعمال المخططة فى التوقيتات المحددة وسحب الأعمال المتأخر تنفيذها لعدم الجدية فى إنهائها.

وكان محافظ الوادى الجديد، أدى صلاة الجمعة بالمسجد الشرقى بمدينة بلاط ،مع المواطنين وسط تطبيق كافة الإجراءات والتعليمات الوقائية والاحترازية ، وعقب أداء الصلاة التقى المحافظ بالمصلين وأكد ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعى للوقاية من فيروس كورونا وعدم التهاون فى تطبيقها، كما عرض جهود المحافظة فى توفير فرص عمل للشباب من خلال المشروعات الزراعية، ووجه مسئولى المركز بتوفير مقر لتنظيم قوافل من الشهر العقارى والمرور للتيسير على المواطنين، كما وجه بسرعة إنهاء إجراءات تقنين التعديات على أملاك الدولة.