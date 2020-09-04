محافظ الإسكندرية ووكيل الأوقاف يؤديان صلاة الجمعة بمسجد الحق المبين بعد افتتاحه

الإسكندرية أسماء على بدر

أدى اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بصحبته الشيخ محمد خشبة، وكيل وزارة الأوقاف، اليوم، أول صلاة جمعة بمسجد الحق المبين داخل بشائر الخير، وسط حضور قيادات من المحافظة ومديرية الأوقاف.

وهنأ محافظ الإسكندرية الشعب السكندري بافتتاح المساجد الجديدة بالمحافظة، الذي استلمتهم مديرية لأوقاف والتي يبلغ عددهم 7 مساجد على محور المحمودية، وأن المساجد تم بنائها على الطراز الإسلامي الحديث، تتراوح مساحتها بين 750 م إلى 1000 متر، وهناك مساجد فيها 3 طوابق بها مجمع خدمي لتحفيظ القرآن الكريم وفصول محو الأمية.

وأضاف أن المساجد التي سبق هدمها كانت مساجد عشوائية وكانت مبنية على أرض مغتصبة، وليست مبنية على أي طراز وكانت لا يوجد فيها أي سلامة إنشائية، ودعا المواطنين للصلاة في هذه المساجد الجديد مع ضرورة الحفاظ على الإجراءات الاحترازية والتي منها التطهير والتعقيم.

ومن جانبه، قال الشيخ خشبة، أن هذه المساجد تتراوح مساحتها بين 750 م إلى 1000 متر مجهزة بكافة التجهيزات اللازمة والتى تليق ببيوت الله عز وجل ورودها، وإن هذه المساجد هى جزء من المشروعات القومية للدولة المصرية والتى تشهد في هذه الفترة تقدما ملحوظا في جميع المجالات وشتى الميادين.

وأكد أن هذه المساجد العملاقة بعمارتها الفذة وتصميمها الذى يجمع بين أصالة التراث ودقة التخطيط وبراعة التنفيذ هى أبلغ رد على أصحاب النفوس الضعيفة والأفكار المنحرفة الذين يتهمون الدولة بهدم المساجد أو اتلافها تبين كذب ادعائهم وزيف كلامهم وتؤكد بكل شموخ وعز أن مصر هى القلب النبض للإسلام الوسطى المستنير الذى يرفض كل أشكال التطرف والانحراف.

وكان قد تم افتتاح اليوم الجمعة 7 مساجد جديدة بمحور المحمودية الذي تم افتتاح من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بعد تسلمتهم مديرية أوقاف الإسكندرية بقيادة الشيخ محمد خشبة، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، والدكتور عبد الرحمن نصار، وكيل المديرية، والشيخ هاشم الفقى مدير الدعوة، والشيخ وسام كاسب، مدير المتابعة.

وأضاف البيان الصادر، أن المديرية تسلمت مسجد النقيب شهيد عمر خالد سلامة بمنطقة غربال وإمامه الشيخ رفعت على سعيد، ومسجد الرائد شهيد محمد درويش الحمزاوي بمنطقة محرم بك إمامه الشيخ محمد عبده متولي ابوبكر، ومسجد مساعد شهيد مصباح محمود على ادريس وإمامه الشيخ نادر جمال زبيب، ومسجد الشهيد إبراهيم على أمين بمنطقة خورشيد وإمامه الشيخ على عبدالجليل السيد الشوني، ومسجد الشهيد إبراهيم عبد القادر محمد وإمامه الشيخ محمد ماهر جمعة، ومسجد الشهيد علاء الدين أحمد السماديسى وإمامه الشيخ على كمال بدير، ومسجد الشهيد سعيد محمد سماحة وإمامه الشيخ إبراهيم على زايد.



