ماذا يفعل الشاى والقهوة فى الجسم عند تناولهما؟.. الصحة تجيب

كتب وليد عبد السلام

كشفت وزارة الصحة عما يفعلة تناول الشاى والقهوة بالجسم، مؤكدة أن شرب القهوة أو الشاى يساعد علي الانتباة والتركيز بسبب مادة الكافيين والموجودة بهم وتابعت الافراط فى تناول المشروبات عالية الكافيين يسبب التوتر والقلق، وأضافت يكفى فنجان أو اثنين من القهوة أو الشاى فى اليوم.

وكانت وزارة الصحة والسكان المواطنين حذرت من الإفراط فى تناول الأدوية والفيتامينات بدون إشراف طبى، بهدف الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، حيث إن ذلك يشكل خطورة وأضرارًا كبيرة على صحة الإنسان.

وأوضحت، أن تناول الأدوية والفيتامينات يجب أن يكون تحت إشراف طبى ولفترات زمنية محددة، مؤكدًا أن الإفراط فى تناول تلك الفيتامينات قد يؤدى إلى زيادة فى ترسبات الأملاح على الكلى وفى الجسم بشكل عام، كما أنه قد يؤدى إلى تقليل فاعلية تلك الأدوية وتأثيرها على الجسم في حالة استخدامها عند الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأشارت إلى أنه يجب الاهتمام بالتغذية السليمة والمتوازنة لجميع أفراد الأسرة، وتناول الفيتامينات والمعادن اللازمة بصورة يومية في الوجبات الغذائية لتعزيز الصحة ورفع المناعة، والذي يغني عن شراء وتناول مصادرها الدوائية في صورة أقراص، حيث يساعد ذلك على تحفيز وتقوية جهاز المناعة ويعطي الجسم القدرة على مقاومة الأمراض ويضمن الحفاظ على صحة جيدة.

وأضافت أنه يجب الحرص على تناول البروتين في الوجبة الغذائية مثل اللحوم والدواجن والأسماك والبيض، ويمكن أيضًا تناول البروتين من المصادر النباتية مثل الفول والعدس و"اللوبيا" و الفاصوليا الجافة، بالإضافة إلى الاهتمام بتناول الحبوب مثل الأرز أو المكرونة أو الخبز أو البليلة أو الشوفان أو الفريك.