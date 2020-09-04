لحظة توبيخ ماكرون لصحفى بسبب مقال عن لقائه بمسئولين فى حزب الله.. فيديو

كتب محمد سعودي

نشرت وسائل إعلام فرنسية، مساء الأربعاء، لقطات فيديو ترصد لحظة توبيخ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لصحفي يعمل في جريدة "لو فيغارو" جوروج مالبرونو بسبب مقال عن لقائه مع مسؤول تنفيذي في حزب الله اللبناني زعم أنه جرى في شهر أغسطس الماضي.

ووجه الرئيس الفرنسي حديثه إلى الصحفي جورج مالبرونو قائلا: "ما قمتم به هم عمل غير مسؤول في ظل حساسية الوضع وما تعرفونه عن لبنان".

وأضاف إيمانويل ماكرون قائلا: "سمعتني أدافع عن الصحفيين.. سأفعل دائما.. لكني أتحدث إليكم بصراحة.. إن ما فعلته هو عمل غير جاد وغير مهني وتافه".

ولم يعلق الصحفي جورج مالبرونو على تصريحات الرئيس الفرنسي التي جاءت بعدما نشر الكاتب الفرنسي مقالا في 30 أغسطس تحت عنوان "مآرب إيمانويل ماكرون مع حزب الله"، تحدث فيه لقاء إيمانويل ماكرون مع محمد رعد، عضو حزب الله ورئيس كتلته النيابية في المجلس النيابي اللبناني المعروفة بـ"كتلة الوفاء للمقاومة" في 6 أغسطس، بحسب روسيا اليوم.