كوشنر يشيد بنجاح الدبلوماسية الأمريكية فى اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل

كتبت: نهال أبو السعود

قال جاريد كوشنر، مستشار الأمريكى، الرئيس دونالد ترامب، خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، إن ‏السبب وراء اندهاش العالم من الإعلان عن الاتفاق بين الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل ‏ما هو إلا دليل على نجاح الدبلوماسية الأمريكية، مضيفا أنه يتوقع أن تنضم العديد من الدول ‏للاتفاقية للاستفادة من شروطها التى تدعم البناء والتشييد والترويج للسياحة والتقدم ‏التكنولوجي. ‏

وأضاف كوشنر، أن الرئيس ترامب أوضح استراتيجيته بالنسبة للشرق الأوسط حينما زار المملكة ‏العربية السعودية في بداية ولايته الرئاسية، متابعا: "بعد مرور 3 سنوات ونصف السنة على الزيارة ‏الأولي للسعودية.. انظروا الآن أين وصلنا.. هزم داعش.. انحصر الدور الإيراني وتمويله ‏لجماعات الإرهاب التي تسببت في زعزعة السلام"‏.

وتابع كوشنر: "هناك جانب لا يتجاهله وسائل الإعلام وهو جهود الرئيس ترامب في ‏السيطرة ومكافحة واحتواء الإرهاب الرقمي عبر وسائل الإنترنت.. الذي تسببت في تخفيض ‏معدلات التمويل للجماعات الإرهابية بشكل كبير"‏.

وقال كوشنر، إن هناك تقدما كبيرا في الشرق الأوسط وأنه على الطريق الصحيح نحو ‏مستقبل أفضل.‏