كوشنر يشيد بنجاح الدبلوماسية الأمريكية فى اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل

قال جاريد كوشنر، مستشار الأمريكى، الرئيس دونالد ترامب، خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، إن السبب وراء اندهاش العالم من الإعلان عن الاتفاق بين الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل ما هو إلا دليل على نجاح الدبلوماسية الأمريكية، مضيفا أنه يتوقع أن تنضم العديد من الدول للاتفاقية للاستفادة من شروطها التى تدعم البناء والتشييد والترويج للسياحة والتقدم التكنولوجي.
وأضاف كوشنر، أن الرئيس ترامب أوضح استراتيجيته بالنسبة للشرق الأوسط حينما زار المملكة العربية السعودية في بداية ولايته الرئاسية، متابعا: "بعد مرور 3 سنوات ونصف السنة على الزيارة الأولي للسعودية.. انظروا الآن أين وصلنا.. هزم داعش.. انحصر الدور الإيراني وتمويله لجماعات الإرهاب التي تسببت في زعزعة السلام".
وتابع كوشنر: "هناك جانب لا يتجاهله وسائل الإعلام وهو جهود الرئيس ترامب في السيطرة ومكافحة واحتواء الإرهاب الرقمي عبر وسائل الإنترنت.. الذي تسببت في تخفيض معدلات التمويل للجماعات الإرهابية بشكل كبير".
وقال كوشنر، إن هناك تقدما كبيرا في الشرق الأوسط وأنه على الطريق الصحيح نحو مستقبل أفضل.
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