اليوم السابع
Ads
الجمعة، 04 سبتمبر 2020 09:23 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

كوشنر يشيد بنجاح الدبلوماسية الأمريكية فى اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 08:47 م
كوشنر يشيد بنجاح الدبلوماسية الأمريكية فى اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل جاريد كوشنر
كتبت: نهال أبو السعود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال جاريد كوشنر، مستشار الأمريكى، الرئيس دونالد ترامب، خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، إن ‏السبب وراء اندهاش العالم من الإعلان عن الاتفاق بين الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل ‏ما هو إلا دليل على نجاح الدبلوماسية الأمريكية، مضيفا أنه يتوقع أن تنضم العديد من الدول ‏للاتفاقية للاستفادة من شروطها التى تدعم البناء والتشييد والترويج للسياحة والتقدم ‏التكنولوجي. ‏

وأضاف كوشنر، أن الرئيس ترامب أوضح استراتيجيته بالنسبة للشرق الأوسط حينما زار المملكة ‏العربية السعودية في بداية ولايته الرئاسية، متابعا: "بعد مرور 3 سنوات ونصف السنة على الزيارة ‏الأولي للسعودية.. انظروا الآن أين وصلنا.. هزم داعش.. انحصر الدور الإيراني وتمويله ‏لجماعات الإرهاب التي تسببت في زعزعة السلام"‏.

وتابع كوشنر: "هناك جانب لا يتجاهله وسائل الإعلام وهو جهود الرئيس ترامب في ‏السيطرة ومكافحة واحتواء الإرهاب الرقمي عبر وسائل الإنترنت.. الذي تسببت في تخفيض ‏معدلات التمويل للجماعات الإرهابية بشكل كبير"‏.

وقال كوشنر، إن هناك تقدما كبيرا في الشرق الأوسط وأنه على الطريق الصحيح نحو ‏مستقبل أفضل.‏


الولايات المتحدة

دونالد ترامب

البيت الأبيض

الشرق الأوسط

جاريد كوشنر

اتفاق الامارات واسرائيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

بوريس جونسون يبحث مع جاريد كوشنر السلام فى الشرق الأوسط

الخميس، 03 سبتمبر 2020 01:20 م

الصحافة العربية اليوم.. ولي عهد السعودية يبحث مع كوشنر تعزيز السلام فى المنطقة.. الصحف الإماراتية تؤكد استمرار دعم الإمارات للقضية الفلسطينية.. وزير الخارجية السعودى فى الكويت.. افتتاح مطاعم ومقاهى البحرين غدًا

الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 02:30 م

كوشنر يواصل جولة السلام فى الشرق الأوسط.. كبير مستشاري الرئيس الأمريكي فى السعودية.. واس: ولي العهد بحث مع كوشنر آفاق عملية السلام وتعزيز التعاون.. وضرورة استئناف المفاوضات بين فلسطين وإسرائيل لتحقيق السلام

الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 12:57 ص

رحلة السلام تحط فى البحرين.. كوشنر فى المنامة على رأس وفد أمريكى ضمن جولة بعواصم خليجية.. ملك البحرين لكبير مستشارى ترامب: الاستقرار الخليجي يعتمد على السعودية.. ويشكر الإدارة الأمريكية على جهود إحلال السلام

الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 12:13 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
النيابة العامة تأمر بحبس المتهمين بخطف وقتل الطفلة أروى بميت غمر

النيابة العامة تأمر بحبس المتهمين بخطف وقتل الطفلة أروى بميت غمر

سيدة مسنة تدعو للسيسى بعد استجابته لشكواها: "ربنا يراضيك وينجيك"..فيديو

سيدة مسنة تدعو للسيسى بعد استجابته لشكواها: "ربنا يراضيك وينجيك"..فيديو

رسميًا.. ميسي يعلن البقاء في برشلونة الموسم المقبل في بيان تاريخي

رسميًا.. ميسي يعلن البقاء في برشلونة الموسم المقبل في بيان تاريخي

ماذا يحتاج الأهلى من مباراة دجلة الليلة؟.. حصد النقاط الثلاثة لتأمين الصدارة.. الاقتراب من لقب الدورى.. تجاوز صدمة الخسارة من الزمالك.. تجاوز "محنة" المليون جنيه مع كهربا.. ومواجهة أزمة الغيابات الطاحنة

ماذا يحتاج الأهلى من مباراة دجلة الليلة؟.. حصد النقاط الثلاثة لتأمين الصدارة.. الاقتراب من لقب الدورى.. تجاوز صدمة الخسارة من الزمالك.. تجاوز "محنة" المليون جنيه مع كهربا.. ومواجهة أزمة الغيابات الطاحنة

السيسى يتفقد مشروعات الطرق بشرق القاهرة ويحاور المهندسين والعاملين .. فيديو

السيسى يتفقد مشروعات الطرق بشرق القاهرة ويحاور المهندسين والعاملين .. فيديو

بروتوكول طبى جديد يسمح للمصابين بكورونا المشاركة فى المباريات

بروتوكول طبى جديد يسمح للمصابين بكورونا المشاركة فى المباريات

عبد الله رشدى يهاجم ضحية "فيرمونت" للمرة الثانية بعد تنمره عليها في بوست سابق

عبد الله رشدى يهاجم ضحية "فيرمونت" للمرة الثانية بعد تنمره عليها في بوست سابق

حصاد الوزارات.. التأمينات تتنازل عن المبالغ الإضافية على الاشتراكات لصالح المواطن

حصاد الوزارات.. التأمينات تتنازل عن المبالغ الإضافية على الاشتراكات لصالح المواطن

العلمين الجديدة من حقل ألغام لقبلة سياحية..تغطية خاصة لتليفزيون اليوم السابع

العلمين الجديدة من حقل ألغام لقبلة سياحية..تغطية خاصة لتليفزيون اليوم السابع

النماذج الملهمة لطلاب الثانوية العامة.. "محمد" يعمل بائع خضار نهارا ويذاكر ليلا وحصل على 98.3%.. ابن الجيزة يبحث عن درجة لدخول الطب.. ويتمنى أن يصبح جراح قلب عالمى.. ويؤكد: مثلى الأعلى مجدى يعقوب.. صور

النماذج الملهمة لطلاب الثانوية العامة.. "محمد" يعمل بائع خضار نهارا ويذاكر ليلا وحصل على 98.3%.. ابن الجيزة يبحث عن درجة لدخول الطب.. ويتمنى أن يصبح جراح قلب عالمى.. ويؤكد: مثلى الأعلى مجدى يعقوب.. صور

"كاس وداير".. اختفاء كأس أمم أفريقيا من اتحاد الكرة.. شوبير يرجح وجودها فى منزل أحمد حسن والصقر يرد "ياريتنى احتفظت بيها".. الجبلاية تفتح تحقيقا فى الواقعة.. قسم حلون يعيد كأسين.. وعبد الغنى: اسألوا شوقى غريب!

"كاس وداير".. اختفاء كأس أمم أفريقيا من اتحاد الكرة.. شوبير يرجح وجودها فى منزل أحمد حسن والصقر يرد "ياريتنى احتفظت بيها".. الجبلاية تفتح تحقيقا فى الواقعة.. قسم حلون يعيد كأسين.. وعبد الغنى: اسألوا شوقى غريب!

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي ودجلة الليلة فى الدورى

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي ودجلة الليلة فى الدورى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة