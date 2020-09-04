اليوم السابع
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كوريا الجنوبية تبحث إنفاق 171 مليار وون العام المقبل على تطوير لقاح محلى لكورونا

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 06:00 ص
كوريا الجنوبية تبحث إنفاق 171 مليار وون العام المقبل على تطوير لقاح محلى لكورونا علم كوريا الجنوبية
وكالات

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قالت وزارة المالية الكورية الجنوبية، إنها خصصت 170.7 مليار وون (143 مليون دولار أمريكي) لمساعدة الشركات المحلية على تطوير لقاحات محلية وأدوية علاجية لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد العام المقبل.

ووفقا لما أوردته وكالة يونهاب، قالت الوزارة في بيان إنه سيتم إنفاق 31.9 مليار وون من الميزانية لاكتشاف المواد المرشحة للقاح محتمل و 7.4 مليار وون للتجارب السريرية غير البشرية.

وذكرت أنه سيُنفق ما مجموعه 131.4 مليار وون على التجارب البشرية للقاحات المحتملة في العام المقبل.

وصرحت بأنه بشكل منفصل، ستنفق الحكومة 200 مليار وون لتعزيز مرافق البحث للمساعدة في مكافحة الأمراض المعدية.

وعلى الصعيد العالمي، تسعى شركات الأدوية والعلماء جاهدين لتطوير لقاح آمن وفعال ضد فيروس كورونا المستجد، ويتفق العديد من الخبراء على أن الإنتاج الضخم لمثل هذا اللقاح قد يكون ممكنا في منتصف العام المقبل.

وفي الشهر الماضي، سمحت كوريا الجنوبية لشركة "جينيكسين"، وهي شركة محلية للتكنولوجيا الحيوية، بإجراء المرحلة الأولى من التجارب البشرية لعقارها المحتمل لعلاج فيروس كورونا.

كما ستنفق الحكومة العام المقبل 27.2 تريليون وون على البحث والتطوير، بزيادة قدرها 12.3% عن العام الجاري.

وهذه هي السنة الثانية على التوالي التي شهدت فيها ميزانية البحث زيادة مضاعفة، بعد قفزة بنسبة 18% في هذا العام.


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