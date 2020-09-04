اليوم السابع
Ads
الجمعة، 04 سبتمبر 2020 10:05 ص
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

قوة قبضة اليد قد تعطى مؤشرا على احتمال إصابتك بمرض السكر في المستقبل

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 10:00 ص
قوة قبضة اليد قد تعطى مؤشرا على احتمال إصابتك بمرض السكر في المستقبل اختبار مرض السكر
كتبت فاطمة خليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت دراسة جديدة أجراها علماء جامعة بريستول في بريطانيا ومعهد شرق فنلندا للصحة العامة والتغذية السريرية أنه يمكن استخدام اختبار بسيط مثل قوة قبضة يدك كأداة فحص سريعة ومنخفضة التكلفة لمساعدة الأطباء على تحديد المرضى المعرضين لخطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني في المستقبل.

Annotation 2020-09-02 113834

وبحسب موقع "ميديكال" قام العلماء بقياس قوة قبضة اليد العضلية لـ 776 رجلاً وامرأة ليس لديهم تاريخ من الإصابة بمرض السكري على مدى 20 عامًا وأظهروا أن خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري قد انخفض بنحو 50 % لكل وحدة زيادة في قيمة قوة قبضة اليد ونُشرت النتائج اليوم في دورية Annals of Medicine.

وفي المملكة المتحدة وحدها ، يعيش الآن واحد من بين كل عشرة أشخاص فوق سن الأربعين مصابًا بمرض السكري من النوع الثاني ومن المتوقع أنه إذا لم يتغير شيء ، فسيصاب به أكثر من خمسة ملايين شخص بمرض السكري بحلول عام 2025.

20200324_143754_159852_photo-1-1541149165999.max-800x800

وعلى الرغم من أن التقدم في السن والسمنة والتاريخ العائلي وعوامل نمط الحياة مثل الخمول البدني والتدخين والنظام الغذائي غير الصحي والإفراط في تناول الكحوليات تساهم بشكل كبير في خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني ، إلا أن هذه العوامل وحدها لا تفسر كل مخاطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري.

وتكون هناك عوامل أخرى ترتبط بانخفاض القوة العضلية، التي يمكن قياسها من خلال قوة قبضة اليد، باستمرار بالموت المبكر وأمراض القلب والأوعية الدموية والإعاقة.

وحتى وقت قريب ، كان هناك دليل غير متسق على العلاقة بين قوة قبضة اليد ومرض السكري من النوع الثاني.

image

في مراجعة أدبية حديثة لعشر دراسات منشورة حول هذا الموضوع، أظهر نفس الباحثين أن الأشخاص الذين لديهم قيم أعلى لقوة قبضة اليد لديهم خطر أقل بنسبة 27٪ للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

ومع ذلك، في حين أن النتائج التي توصلت إليها هذه المراجعة تشير إلى إمكانية استخدام قوة قبضة اليد للتنبؤ بداء السكري من النوع الثاني ، احتاج الباحثون إلى اختبار هذا رسميًا باستخدام بيانات المريض الفردية.

في هذه الدراسة الأخيرة، تابع الباحثون من كلية بريستول الطبية ومعهد شرق فنلندا للصحة العامة والتغذية السريرية 776 رجلاً وامرأة تتراوح أعمارهم بين 60-72 عامًا دون تاريخ من الإصابة بمرض السكري على مدى 20 عامًا وقياس قوة قبضة يدهم باستخدام المقبض الديناميكي.

وطُلب من المرضى الضغط على مقابض مقياس القوة بيدهم المهيمنة بأقصى جهد متساوي القياس والحفاظ على هذا لمدة خمس ثوانٍ.

وأظهر تحليل النتائج أن خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 انخفض بنحو 50 % لكل وحدة زيادة في قيمة قوة قبضة اليد.

323627_1100

واستمر هذا الارتباط حتى بعد الأخذ في الاعتبار العديد من العوامل التي يمكن أن تؤثر على مرض السكري من النوع 2 مثل العمر والتاريخ العائلي لمرض السكري والنشاط البدني والتدخين وارتفاع ضغط الدم ومحيط الخصر.

وقال الدكتور سيتور كونوتسور ، المؤلف الرئيسي للدراسة بوحدة أبحاث الجهاز العضلي الهيكلي ، جامعة بريستول: "قد يكون لهذه النتائج آثار على تطوير استراتيجيات الوقاية من مرض السكري من النوع الثاني تقييم قبضة اليد بسيط وغير مكلف ولا يتطلب خبرة وموارد ماهرة للغاية ويمكن استخدامه في التعرف المبكر على الأفراد المعرضين لخطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري في المستقبل. "

الأهم من ذلك ، أن النتائج ظهرت في النساء مقارنة بالرجال في التحليلات الخاصة بالجنس، مما يشير إلى أنه من المرجح أن تستفيد النساء من استخدام أداة الفحص المحتملة هذه.

prevention-hero-desktop

وأضاف الباحث الرئيسي، البروفيسور جاري لاوكانين من جامعة شرق فنلندا: "تستند هذه النتائج إلى السكان الفنلنديين، وبالنظر إلى العدد المنخفض للأطفال في تحليلاتنا ، نقترح دراسات أكبر لتكرار هذه النتائج في مجموعات سكانية أخرى وخاصة عند الرجال والنساء ".

 


اختبار مرض السكر

مرض السكر من النوع الثاني

سكر النوع الثاني

مرض السكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تنسيق 2020.. معامل الجامعات تستقبل طلاب المرحلة الثانية لتسجيل الرغبات

تنسيق 2020.. معامل الجامعات تستقبل طلاب المرحلة الثانية لتسجيل الرغبات

السكة الحديد تكشف عن وصول الدفعة الخامسة من الجرارات بحرا من أمريكا اليوم.. تضم 30 قاطرة أمريكية ليرتفع عدد ما تم تسليمه إلى 100.. ويتبقى من الصفقة الأكبر فى تاريخ الهيئة 10 قطع تصل بداية 2021

السكة الحديد تكشف عن وصول الدفعة الخامسة من الجرارات بحرا من أمريكا اليوم.. تضم 30 قاطرة أمريكية ليرتفع عدد ما تم تسليمه إلى 100.. ويتبقى من الصفقة الأكبر فى تاريخ الهيئة 10 قطع تصل بداية 2021

النقل تخطط لمد خط سكة حديد القاهرة ـ أسوان إلى توشكى لتصبح محطة نهائية

النقل تخطط لمد خط سكة حديد القاهرة ـ أسوان إلى توشكى لتصبح محطة نهائية

أمطار غزيرة ورعدية بجنوب سيناء وخفيفة على القاهرة والعظمى 36 فى طقس اليوم

أمطار غزيرة ورعدية بجنوب سيناء وخفيفة على القاهرة والعظمى 36 فى طقس اليوم

فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية اليوم لاستمرار طرح السلع المدعمة

فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية اليوم لاستمرار طرح السلع المدعمة

افتتاح 7 مساجد على محور المحمودية بالإسكندرية اليوم.. صور

افتتاح 7 مساجد على محور المحمودية بالإسكندرية اليوم.. صور

الداخلية تقدم للطلاب كتيب يشرح خطوات التقديم لكلية الشرطة

الداخلية تقدم للطلاب كتيب يشرح خطوات التقديم لكلية الشرطة

استخدام مكواة ملابس بهذه الطريقة يقلل من استهلاك الكهرباء.. اعرف التفاصيل

استخدام مكواة ملابس بهذه الطريقة يقلل من استهلاك الكهرباء.. اعرف التفاصيل

تعرف على مشروع إحياء مسار آل البيت بالقاهرة وأماكن المزارات × 9 معلومات

تعرف على مشروع إحياء مسار آل البيت بالقاهرة وأماكن المزارات × 9 معلومات

القمر يحجب المريخ فى ظاهرة فلكية نادرة تشاهد بالعين المجردة الأحد المقبل

القمر يحجب المريخ فى ظاهرة فلكية نادرة تشاهد بالعين المجردة الأحد المقبل

"الكهرباء" تستهدف تركيب 12 مليون عداد مسبوق الدفع خلال 2020

"الكهرباء" تستهدف تركيب 12 مليون عداد مسبوق الدفع خلال 2020

الصحة: تسجيل 145 إصابة جديدة بفيروس كورونا و18 وفاة وتعافى 789 مصابًا

الصحة: تسجيل 145 إصابة جديدة بفيروس كورونا و18 وفاة وتعافى 789 مصابًا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة