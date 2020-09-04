قنوات الإخوان تدعي خروج جامعة القاهرة من التصنيف العالمي رغم احتلالها الصدارة

كتب محمد صبحى

واصلت قنوات جماعة الإخوان نشر الأكاذيب ضد كل انجاز فى مصر على كافة المستويات، وهذه المرة كانت الأكاذيب من نصيب جامعة القاهرة، إذ نشرت بعض القنوات أن جامعة القاهرة خارج التصنيفات العالمية، لترتب الجامعات على عكس الحقيقة، التي تؤكد صدارة الجامعة فى أقوى 8 تصنيفات دولية وعالمية.





واعتمدت القنوات غير المدققة على تصنيف ضعيف لا توجد به الجامعات العالمية، ويسمى THE Impact وهو من ضمن أنواع تصنيفات التايمز هاير إديوكيشن، وهى تصنيفات معروف عنها عدم الدقة. وهو يزعم تصنيف الجامعات من منظور الأثر على المجتمع العالمى والمحلى ومعلن يوم 22 أبريل 2020 أي منذ 5 شهور تقريبًا.

وما يؤكد ضعف التصنيف أن هناك جامعات عالمية كبرى لم تشترك فى تصنيف التايمز، حيث إن المعايير المستخدمة والمنهجية معظمها وصفية وغير محددة لذا لم تظهر به هارفرد وكيمبردج واكسفورد والقاهرة، وهذه أمثلة للجامعات العالمية الراقية فعلا ولها ترتيب متقدم بكل التصنيفات العالمية

ولكن لم يظهر لها ترتيب لدى هذا المصنف فى بند ( THE-Impact)

فى امريكا

Harvard University

Stanford University

فى بريطانيا

University of Oxford

University of Cambridge

وكذلك فى الصين

Peking University

وفى اليابان

The University of Tokyo

بل بعض الجامعات السعودية كذلك

King Fahd University of Petroleum and Minerals

King Saud University

وفى مصر

جامعة القاهرة

الجامعة الأمريكية بالقاهرة

ويتكشف أن معظم المعايير لدى المصنف وصفية وغير محددة لذا احيانا تظهر نتائج لديه متعارضة نسبيا وعلى سبيل المثال تظهر لديه فى تصنيف الأثر جامعتى اسكندرية وبنها هم الاوائل بمصر وبترتيب على العالم من 101 الى 200 رغم ان نفس الجامعتين عند نفس المصنف عند ترتيبة للجامعات العالمية والذى اعلن فى 2 سبتمبر 2020 هو جامعة الاسكندرية بترتيب عالمى مابعد الالف 1001، وجامعة بنها بترتيب عالمى من 801 إلى 1000 وهذا مستغرب أن تكون فروق كبيرة فى ترتيب الجامعات عالميا أو محليا عند نفس المصنف.

وتفوقت جامعة القاهرة فى 8 تصنيفات عالمية أبرزها تصنيف شنغهاي الصيني، وتصنيف Qs البريطاني، وتصنيف سيماجو الأسباني، وتصنيف ليدن الهولندي، وتصنيف ويبومتريكس الإسباني، وتصنيف يو إس نيوز US-News الأمريكي، والتصنيف الصيني للتخصصات ARWU.