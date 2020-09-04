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قاتل والدته بعابدين منذ 9 سنوات يعترف كيف خنقها بمخدة بسبب عشيقته

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 10:49 ص
قاتل والدته بعابدين منذ 9 سنوات يعترف كيف خنقها بمخدة بسبب عشيقته جثه_أرشيفية
كتب عبد الله محمود ـ سليم علي

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لم يدر شاب أن جريمته التي اقترفها في حق والدته، بسبب كشف فضيحته وعلاقته مع سيدة، لن تطفو على السطح، فبالرغم من مرور سنوات على الجريمة إلا أن أجهزة الأمن كشفتها وضبطت المتهم، الذي اعترف بجريمته، حيث تسلل لمكان نومها وتقمص شخصية عشماوي ونفذ فيها حكم الإعدام بخنقها.

كشفت تحقيقات نيابة وسط القاهرة، أن الموظف المتهم بقتل والدته، ارتكب جريمته قبل 9 سنوات، وتم إلقاء القبض عليه أمس من قبل الأجهزة الأمنية بمنطقة عابدين، وإعادة فتح التحقيقات في الواقعة، وأقر المتهم بارتكاب الجريمة لسرقة المجني عليها فيما كشفت مناظرة النيابة، أن الجثة لسيدة في العقد السادس من العمر بها إصابات وجروح بالجسم، وكدمات بمنطقة الرأس، وآثار خنق وزرقان حول الرقبة وفي الوجه، وتبين أن الوفاة نتيجة اسفكسيا الخنق.

وأمرت النيابة بتشريح جثة المجنى عليها، وإعداد تقرير حول سبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب ذلك، ونجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، في القبض على موظف قتل والدته فى عابدين، خشيا فضح أمره بعد معرفتها بوجود علاقة غير شرعية مع سيدة.

واعترف المتهم بارتكاب الواقعة، بعد معرفتها بوجود علاقة غير شرعية مع زوجة صديقه، ودخلت فى مشادة، وأثناء نومها كتم أنفاسها بوسادة خشية افتضاح أمره.

 

 


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