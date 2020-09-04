فوائد النعناع على صحة الجسم والوقاية من الأمراض

كتبت نهير عبد النبى

النعناع من الطرق الطبيعية الشهيرة التى تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الأمراض والفيروسات والعدوى، حيث يحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية المهمة لصحة الجسم، وحسبما ذكره موقع medicalnewstoday فأن فوائد النعناع هى:

فوائد النعناع على صحة الجسم



1:إدارة مشاكل الجهاز الهضمي

قد يساعد النعناع في تنظيم استرخاء العضلات، فهو عشب مهدئ يستخدمه الناس منذ آلاف السنين للمساعدة في تهدئة اضطراب المعدة أو عسر الهضم .

ووجدت مراجعة أجريت عام 2019 أن الدراسات التي يتم التحكم فيها عن طريق الدواء الوهمي تدعم استخدام زيت النعناع كعلاج لمجموعة من أمراض الجهاز الهضمي ، بما في ذلك عسر الهضم ، والقولون العصبي ، وآلام المعدة عند الأطفال ، والشعور بالمرض بعد الجراحة.

2: الحساسية

تحتوي نباتات النعناع على عامل مضاد للأكسدة ومضاد للالتهابات يسمى حمض روزمارينيك، ووجدت دراسة أجريت عام 2019 على الفئران أن حمض الروزمارينيك قلل من أعراض الربو عند مقارنته بمجموعة تحكم لم تحصل على مكمل غذائي.

وتوفر عائلة نبات النعناع مجموعة من المركبات النباتية التي لها تأثيرات مضادة للحساسية ، وفقًا لمراجعة نشرت عام 2019 في مجلة Frontiers in Pharmacology .

ومع ذلك ، فإن محتوى مستخلص النعناع في الزيوت والمراهم قد يكون أقوى بكثير من النعناع الغذائي. هناك القليل من الأبحاث حول تأثير النعناع الغذائي على أعراض الحساسية.

3:تهدئة أعراض نزلات البرد

يحتوي النعناع على المنثول، هذا مزيل احتقان عطري قد يساعد في تفتيت البلغم والمخاط ، مما يسهل طرده، قد يكون تطبيق مراهم المنثول أو فرك البخار علاجًا آمنًا وفعالًا للأطفال المصابين بنزلات البرد، ومع ذلك ، تنصح جمعية الرئة الأمريكية (ALA) أن الدراسات العلمية لا تدعم استخدام المنثول لإدارة أعراض البرد، على الرغم من ذلك ، قد يجد بعض الأشخاص أن أعراض البرد تقل بعد تطبيق فرك بخار المنثول.

4:الاسترخاء

يحتوى النعناع على نسبة عالية من المواد المهدئة التى تعمل استرخاء الجسم والتخلص من التوتر والاكتئاب والقلق.