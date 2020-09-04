فضيحة رصد.. الشبكة الإخوانية تنقل بثا مباشرا لخطبة الجمعة بعد الصلاة بـ18 دقيقة

كتب على عبد الرحمن

فضيحة جديدة لجماعة الإخوان الإرهابية وأذرعها الإعلامية، حيث نقلت شبكة رصد الإخوانية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" ، بثا مباشرا لصلاة الجمعة عقب انتهاء الصلاة فى جميع المساجد بنحو 18 دقيقة، لتضمن التلاعب في الصور المنقولة على الهواء.



نقل خطبة الجمعة بعد الصلاة بـ 18 دقيقة

الصفحة الإخوانية تعمدت تأخر نقل صلاة الجمعة في بث مباشر على صفحتها بـ "فيس بوك"، لتواصل حربها على مصر بطريقة غير مباشرة حيث تعمدت الصفحة الإخوانية نقل الصلاة من القنوات الرسمية الناقلة للصلاة، وبعض المساجد الأخرى فى عدد من المدن، بعد انتهائها لتقليل زاوية التصوير من خلال المونتاج للفيديو لبيان قلة حضور المصلين.

وسعت شبكة رصد الإخوانية من خلال هذا البث المباشر المزيف للترويج والزعم بعزوف المصلين عن صلاة الجمعة، متعمدة عدم نقل الصورة كاملة لاصطفاف المصلين بصورة منتظمة والتزامهم بالضوابط والإجراءات الاحترازية التي وضعتها وزارة الأوقاف لصلاة الجمعة التي بدأت الجمعة الماضية وخرجت بشكل مشرف ومنظم.

المفارقة أن الفيديو الذى بثته الشبكة الإخوانية لصلاة الجمعة ويتضمن نقل الصلاة من عدد من المساجد، يتضح فيه انتهاء مساجد من الصلاة بينما لا يزال إمام يخطب فى مسجد آخر.



فضيحة شبكة رصد

ونقل التليفزيون المصرى صلاة الجمعة اليوم من مسجد الحق المبين بمدينة الطور بسيناء، حيث خطب الجمعة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على هامش افتتاح 7 مساجد جديدة بمحافظة جنوب سيناء هي: "الحق المبين بمدينة طور سيناء، مسجد عودة بمدينة طور سيناء ، والفرقان بمدينة طور سيناء، خالد بن الوليد بمساكن الشروق بمدينة طور سيناء، السلام بمدينة نويبع، أثبيت بوادي فيران، مسجد الإمام علي بن أبي طالب بمدينة أبو رديس".