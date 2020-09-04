على شط بحر الهوى.. شاطئ العريش قبلة أهل سيناء و"اللصيمة" الوليمة المفضلة

شمال سيناء ـ محمد حسين

يستقبل شاطئ مدينة العريش يوميا المئات من الزوار أبناء المحافظة، بينهم من يقضى ساعات ما بعد العصر وأول الليل على شاطئه وآخرين يقيمون فى الشاليهات المنتشرة على ساحله.

وتشهد مناطق الشاطئ بوسط المدينة وشاطئ المساعيد وشاطئ الريسة إقبالا كبيرا من المترددين يوميا على شاطئ العريش.

وقال محمد حمدان صبيح، أحد أصحاب منافذ تقديم الخدمات على الشاطئ، إنه رغم الظروف التى تعيشها شمال سيناء، إلا أن شاطئ مدينة العريش يحافظ على زبائنه وغالبيتهم من أبناء مدينة العريش والمقيمين فيها.

وأضاف أن الأسر فى المدينة غالبيتها تفضل الخروج للبحر بعد العصر وقضائها فترة راحة واستجمام تمتد حتى منتصف الليل على الشاطئ، بينهم من يتخذون الجلسات التى تقدم فيها الخدمات من كافيهات وأكشاك منوعة فيها يقدم كل مايحتاجه القادم لقضاء وقت ترفيهى من متطلبات، لافتا أن جميع منافذ الخدمات تقدم بأسعار السوق وليس اسعار سياحية نظرا للتنافس بين المتواجدين فى تقديم الخدمات وجذب الزبون .

واشار " مسلم على " من شباب مدينة العريش، أن للشاطئ حضوره بين الأهالى، وأهم مايشهده يوميا من طقوس تنفرد بها مدينة العريش فقط ويقوم بها الأهالى على الشاطئ، هى إقامة وليمة " اللصيمة " وهى أكلة شعبية يصنعها الشباب من السلطات الخضراء وزيت الزيتون والباذنجان المشوى وتقدم مع الخبز المطهو على الجمر فى الرمال وكل هذا يقومون به على الشاطئ فى حفلات جماعية يومية ليلا .

فيما أعرب " محمد حسنى عبدربه " عن أسفه لظواهر أصبحت تقلق زوار الشاطئ وأهمها انتشار الخيول بشكل لافت وهى تسير على الشاطئ وتصطدم بالأطفال، وقال ناشدنا مجلس المدينة دون فائدة، وتابع قائلا: لانريد قطع أرزاق أحد والمقترح أن تخصص منطقة لسير الخيل فيها ويستفيد منها من يبحثون عن ركوب الخيل على الشاطئ وليس تركها تسير فى كل مكان بين الأسر ووسط الشماسى وعلى مقربة من مياه البحر وتسبب الذعر للأطفال الصغار وكبار السن .

وأشار " ياسر عبدالرحمن " أحد متعهدى تأجير الشاليهات على الشاطئ بالعريش، أن الإقبال على استئجار الشاليهات بين الأهالى غير مسبوق ويتم بالحجز المسبق وغالبية رواد الشاطئ من الباحثين عن شاليهات هم من أهالى مدينة العريش الذين يريدون الخروج من شققهم لقضاء يوم أو أكثر على البحر كمصيف ويفضلون قضاء أجازتهم على شاطئ العريش وليس خارج المحافظة.

وأوضح أن الأسعار سجلت هذا العام للشاليهات بمناطق وسط المدينة مابين 150 حتى 300 جنيه لليلة الواحدة ومن 200 حتى 350 للشاليهات فى المناطق الأكثر هدوءا على شاطئ ظلال النخيل .















































