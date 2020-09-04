اليوم السابع
Ads
الجمعة، 04 سبتمبر 2020 11:20 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

طقس الجمعة.. ارتفاع درجات الحرارة وفرص لسقوط أمطار بالوجه البحرى.. فيديو

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 10:32 ص
طقس الجمعة.. ارتفاع درجات الحرارة وفرص لسقوط أمطار بالوجه البحرى.. فيديو حالة الطقس
كتب عامر مصطفى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
استعرض برنامج صباح الخير يا مصر، المذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، وon e، حالة الطقس اليوم الجمعة، وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة، ارتفاعا فى درجات الحرارة، وأن يكون الطقس حارًا رطبًا على القاهرة والوجه البحرى ويكون معتدلًا فى السواحل الشمالية، وسيكون الطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء، مع توقعات بفرص سقوط أمطار متوسطة على مناطق بالوجه البحري ليلًا، وأن يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ليلًا.
 
 
وهذا بيان بدرجات الحرارة فى بعض محافظات الجمهورية:
القاهرة العظمى 36 والصغرى 24
الإسكندرية العظمى 31 والصغرى 24
مرسى مطروح العظمى 29 والصغرى 24
بورسعيد العظمى 30 والصغرى 25
دمياط العظمى 30 والصغرى 25
الإسماعيلية العظمى 37 والصغرى 24
السويس العظمى 36 والصغرى 23
العريش العظمى 32 والصغرى 23
طابا العظمى 36 والصغرى 26
سانت كاترين العظمى 35 والصغرى 18
شرم الشيخ العظمى 41 والصغرى 29
الغردقة العظمى 40 والصغرى 29
الفيوم العظمى 37 والصغرى 25
بني سويف العظمى 37 والصغرى 24
المنيا العظمى 38 والصغرى 24
أسيوط العظمى 39 والصغرى 23

حالة الطقس

الطقس

طقس الجمعه

الارصاد الجوية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مليونير مليونير.. نيللى كريم وكاملة أبو ذكرى آخر انسجام فى وصلة رقص.. فيديو

مليونير مليونير.. نيللى كريم وكاملة أبو ذكرى آخر انسجام فى وصلة رقص.. فيديو

البنوك تبدأ تحصيل أقساط القروض المؤجلة 6 أشهر منتصف سبتمبر الجارى

البنوك تبدأ تحصيل أقساط القروض المؤجلة 6 أشهر منتصف سبتمبر الجارى

قاتل والدته بعابدين منذ 9 سنوات يعترف كيف خنقها بمخدة بسبب عشيقته

قاتل والدته بعابدين منذ 9 سنوات يعترف كيف خنقها بمخدة بسبب عشيقته

سامية الأولى على الثانوية العامة مكفوفين تفوز بمنحة مجانية لدراسة الإعلام بجامعة القاهرة

سامية الأولى على الثانوية العامة مكفوفين تفوز بمنحة مجانية لدراسة الإعلام بجامعة القاهرة

أكبر بيت دعارة فى أوروبا يعلن إفلاسه بسبب كورونا.. صور

أكبر بيت دعارة فى أوروبا يعلن إفلاسه بسبب كورونا.. صور

عمرو دياب يرقص ويغنى مع دينا الشربينى: "ورحمة أبويا بحبه".. فيديو

عمرو دياب يرقص ويغنى مع دينا الشربينى: "ورحمة أبويا بحبه".. فيديو

الكأس فين يا جبلاية؟.. اتحاد الكرة يحقق فى اختفاء كأس أمم أفريقيا

الكأس فين يا جبلاية؟.. اتحاد الكرة يحقق فى اختفاء كأس أمم أفريقيا

الكهرباء تنفى فرض غرامات على المواطنين ممن يتجاوز استهلاكهم الشريحة الخامسة

الكهرباء تنفى فرض غرامات على المواطنين ممن يتجاوز استهلاكهم الشريحة الخامسة

زى النهاردة.. منتخب مصر يهزم السعودية 13/0 فى أول مباراة رسمية بين المنتخبين

زى النهاردة.. منتخب مصر يهزم السعودية 13/0 فى أول مباراة رسمية بين المنتخبين

الحكومة تؤكد عدم المساس بمجانية التعليم وتشدد على مواجهة الشائعات وأحقية المواطن فى الخدمة

الحكومة تؤكد عدم المساس بمجانية التعليم وتشدد على مواجهة الشائعات وأحقية المواطن فى الخدمة

تنسيق 2020.. معامل الجامعات تستقبل طلاب المرحلة الثانية لتسجيل الرغبات

تنسيق 2020.. معامل الجامعات تستقبل طلاب المرحلة الثانية لتسجيل الرغبات

السكة الحديد تكشف عن وصول الدفعة الخامسة من الجرارات بحرا من أمريكا اليوم.. تضم 30 قاطرة أمريكية ليرتفع عدد ما تم تسليمه إلى 100.. ويتبقى من الصفقة الأكبر فى تاريخ الهيئة 10 قطع تصل بداية 2021

السكة الحديد تكشف عن وصول الدفعة الخامسة من الجرارات بحرا من أمريكا اليوم.. تضم 30 قاطرة أمريكية ليرتفع عدد ما تم تسليمه إلى 100.. ويتبقى من الصفقة الأكبر فى تاريخ الهيئة 10 قطع تصل بداية 2021

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة