ضبط مسجل خطر هارب من سجن أبو زعبل في مدينة نصر

كتب عبد الله محمود _ عبد الرحمن سيد

تمكن رجال مباحث القاهرة، من إلقاء القبض على مسجل خطر هارب من سجن أبو زعبل على ذمة قضية مخدرات مقضى فيها بالسجن 3 سنوات، أثناء قيامه بالتردد على مسكن أحد أصدقائه بدائرة مركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية.

البداية كانت بورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة، تفيد بقيام أن (مسجل شقى خطر "فرض سيطرة" سبق اتهامه في عدد 8 قضايا آخرهم "سلاح بدون ترخيص" والمطلوب التنفيذ عليه فى عدد 3 قضايا "سلاح بدون ترخيص، تزوير")، والهارب من سجن أبى زعبل على ذمة قضية "مخدرات" والمقضى فيها بالسجن 3 سنوات، يتردد على محل إقامة آخر كائن بدائرة مركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، كما تم إخطار النيابة العامة، لتولى مباشرة التحقيق.