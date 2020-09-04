ضبط مخدرات في حملات أمنية مكبرة بالسويس

كتب محمود عبد الراضى

نجحت أجهزة الأمن في ضبط كميات من مخدرى الحشيش والبانجو والأقراص المخدرة وبعض الأدوات المستخدمة فى تصنيع وتغليف مخدر الحشيش بالسويس، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة.

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن السويس من ضبط ( 5 طرب لمخدر الحشيش وزنت 500 جرام - عدد 2 لفافة كبيرة الحجم لنبات البانجو المخدر وزنت 5 كيلو جرام - عدد 20 قرص مخدر - كمية من الحنة وزنت واحد كيلو جرام - العدد والأدوات المستخدمة فى تصنيع وتغليف مخدر الحشيش - مبلغ مالى - 2 هاتف محمول). بمسكن أحد العناصر الإجرامية بدائرة قسم شرطة الأربعين.. حيث تابعت الإدارة نشاط (عدد 3 عاطلين – لهم معلومات جنائية مسجلة – مقيمين بدائرة قسم شرطة الأربعين بالسويس) قاما بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم تخصص نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة ، وكذا تصنيع وإعادة تدوير مخدر الحشيش، متخذين من دائرة قسم شرطة فيصل بالسويس مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.. حيث تم إستهدافهم وضبط إثنين منهم.. بمواجهتهما إعترفا بنشاطهما الإجرامى بالإشتراك مع المتهم الثالث "جارى ضبطه" وحيازتهما للمضبوطات، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.