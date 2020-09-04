ضبط عاطلين لترويجهما مخدر الاستروكس بدائرة السلام

كتب عبد الله محمود - عبد الرحمن سيد

نجح رجال مباحث القاهرة، في ضبط عاطلين " مسجلى خطر "، كونا فيما بينهما تشكيل عصابى، تخصص نشاطه الاجرامي في ترويج المواد المخدرة، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، متخذين من دائرة قسم السلام مكانا لهما لمزاولة نشاطهما الإجرامي، وكان رجال مباحث قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة، تمكنوا من ضبط (كمية من مخدر الأستروكس وزنت واحد كيلو جرام- فرد خرطوش - 10 طلقات لذات العيار- سلاح أبيض "مطواة"- مبلغ مالى).. بحوزة اثنين من العناصر الإجرامية "لهما معلومات جنائية" حال تواجدهما بالمنطقة سكنهما بدائرة القسم.

بمواجهتهما اعترفا بحيازتها للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطهما الإجرامى، وأقرا بحيازتهما للسلاح الناري والأبيض.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، كما تم إخطار النيابة العامة، التي تولت مباشرة التحقيق .