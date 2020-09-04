اليوم السابع
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صور.. عمال إنقاذ يبحثون عن الناجين تحت الأنقاض في بيروت لليوم الثاني

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 09:36 م
صور.. عمال إنقاذ يبحثون عن الناجين تحت الأنقاض في بيروت لليوم الثاني البحث عن ناجين
رويترز

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نقب عمال الإنقاذ وسط أنقاض مبنى منهار في بيروت لليوم الثاني اليوم الجمعة على أمل العثور على ناجين بعد مرور شهر كامل على الانفجار المروع الذي ألحق دمارا واسعا بالعاصمة اللبنانية.
 
وبحلول المساء، لم يتوصل عمال الإنقاذ، ومن بينهم فريق من تشيلي، إلى تحديد موقع أي شخص بعد أن رصدت أجهزة استشعار أمس الخميس وجود نبض وأنفاس. لكنهم قالوا إنهم سيواصلون العمل في حين أن ثمة فرصة ضئيلة لنجاة أي شخص.
 
وقال جورج أبو موسى مدير عمليات الدفاع المدني لرويترز "بعدنا عّم نشتغل في ظروف كتير سيئة. البناء معرض ينهار بس عّم نشتغل". وأضاف أن العملية ستستمر أثناء الليل.
 
وقتل انفجار الرابع من أغسطس حوالي 190 شخصا وأصاب 6000. وأقامت السلطات مراسم اليوم الجمعة لإحياء ذكرى مرور شهر على الانفجار الذي ضرب مدينة ترزح بالفعل تحت وطأة أزمة اقتصادية خانقة.
 
2020-09-04T180022Z_81374693_RC2MRI9V6T0F_RTRMADP_3_LEBANON-CRISIS-BLAST-LIFE
البحث عن ناجيين من انفجار لبنان
 
 
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الدفاع المدني اللبناني
 
 
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الحماية المدنية اللبنانية
 
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قوات البحث 

 


انفجار لبنان

لبنان

بيروت

مرفا بيروت

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