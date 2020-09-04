صور.. توافد كبير على شاطئ النادى الاجتماعى بالغردقة وسط إجراءات احترازية مشددة

المحافظات- البحر الأحمر - عماد عرفة- كفر الشيخ - محمد سليمان

يستمر إغلاق الشواطئ العامة بمحافظات الجمهورية، ورغم التشديدات التى تشهدها تلك الشواطئ، إلا أن هناك من يستطيع الوصول لها، مخالفا للتعليمات المشددة، وتقف الأجهزة المحلية والشرطية لهم بالمرصاد، وتحررت العديد من المحاضر للمواطنين، وشهدت تلك الشواطئ حالات غرق آخرها كانت اليوم الجمعة، بمصيف بلطيم، غرق طفل وتم إنقاذ شقيقيه ووالدتهما، أما الشواطئ الخاصة بالفنادق فتحت أبوابها، وتواجد عدد كبير من رواها .

الشواطئ الخاصة بالغردقة تستقبل عدد من روادها



ففى مدينة الغردقة يستقبل شاطئ عام النادى الاجتماعى التابع لمحافظة البحر الأحمر، أعدادا كبيرة من المصيفين من مدينة الغردقة، عقب افتتاحه يوم الثلاثاء الماضى وسط إجراءات احترازية مشددة على بوابات الدخول والحفاظ على التباعد الاجتماعى على الشاطئ ما بين الشمسيات المختلفة .

وشددت إدارة النادى على تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة على المترددين على النادي، من حيث التأكد من الدخول بالكمامة، وقياس درجة الحرارة على البوابات، والتأكد من الالتزام الإجراءات الاحترازية اللازمة من حيث التباعد الاجتماعى واستخدام أدوات الاستخدام الواحد فى الأطعمة والمشروبات.

وقال أشرف فؤاد، مدير النادى الاجتماعى بالغردقة، إن النادى فتح أبوابه بمعدل طاقة 50%، بواقع 700 عضو يوميا، مضيفا أن تم تحديد 5 أيام فى الأسبوع للأعضاء، ويومين لغير الأعضاء وهما الثلاثاء والأربعاء.

وأضاف مدير النادى الاجتماعى بالغردقة لـ"اليوم السابع" أن هناك تشديدات على الإجراءات الاحترازية وخاصة قياس درجة الحرارة وارتداء الكمامة فى المناطق المزدحمة، وأن النادى جاهز تماما ومستعد لاستقبال الزوار وخاصة بعد عملية تطويره ورفع كفاءته.

ويعد شاطئ النادى الاجتماعى بالغردقة الشاطئ العام الوحيد الذى فتح أبوابه امام أعضائه والمواطنين غير الأعضاء فى أيام معينة، مع توافد المواطنين منذ البداية على شواطئ الجيش الواقعة بمنطقة القيادات والتى تشهد توافدا كبيرا .

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ،إن مصيف بلطيم يشهد تشديدات أمنية، لمنع دخول المواطنين، حرصا على سلامتهم، وتنفيذا لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء،ولم يسمح إلا لملاك الفلات والمقيمين بالمصيف فقط، مع منع التجمعات بالشواطئ.

وأكد المهندس محمد إمام، رئيس مدينة مصيف بلطيم، أنه تابع استمرار إغلاق مداخل شواطئ مصيف بلطيم، تنفيذا لتعليمات اللواء جمال نور الدين،محافظ كفر الشيخ،وتم التنسيق مع الجهات الأمنية بتواجد أمنى مكثف بمداخل المصيف وعلى كورنيش وشواطئ المدنية وعدم السماح بالدخول من بوابة المصيف، والدخول للملاك فقط بتصريح معتمد من المدينة.