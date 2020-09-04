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صور.. افتتاح 4 مساجد جديدة بالأقصر وسط إجراءات وقائية خلال صلاة الجمعة

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 01:59 م
صور.. افتتاح 4 مساجد جديدة بالأقصر وسط إجراءات وقائية خلال صلاة الجمعة الأقصر تشهد إلتزام بصلاة الجمعة للأسبوع الثانى وإفتتاح 4 مساجد جديدة
الأقصر – أحمد مرعى

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شهدت محافظة الأقصر فى الأسبوع الثانى لعودة صلاة الجمعة، مواصلة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة العدوى والتزام كبير من المواطنين فى مختلف المساجد المفتوحة لصلاة الجمعة والبالغ عددها 1243 مسجدا، كما تم افتتاح مساجد جديدة اليوم، وهى ما يلى:- (مسجد الفرز بأرمنت – مسجد النور بمنشأة العمارى – مسجد أبو زيد بالعشى فى مركز الزينية – مسجد الرحمة بالشعبى فى إسنا)، وسط سعادة كبيرة من المصلين بدخول المساجد الجديدة فى مختلف أنحاء المحافظة.

وفى نفس السياق شهدت المساجد الكبرى بمدينة الأقصر وباقى المدن توافد المصلين بصورة طبيعية وخروجهم وسط تنظيم شديد، وإلتزام كبير من المصلين بمساجد سيدى أبو الحجاج الأقصرى، ومسجد أحمد النجم ومسجد السيد يوسف بالكرنك، ومسجد الرحمة المهداة بعزبة آدم بحاجر العديسات قبلي ومسجد المجمع الاسلامي بنجع قباح، وغيرها من المساجد المختلفة بمحافظة مع الإلتزام بتعليمات الوقاية لحماية المصلين من العدوى.

وفى هذا الصدد أعلن الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، أنه بناء على تعليمات الوزارة تم عقد إجتماع موسع مع قيادات الدعوه بالمديرية ورؤساء أقسام المساجد الحكومية والأهلية بالمديرية، لمناقشة خطط الموضوعات الدعوية وذلك فى إطار المتابعة المستمرة للعمل الدعوى بالمساجد والإدارات التابعة لمديرية الأوقاف بمحافظة الأقصر.

وأضاف وكيل أوقاف الأقصر، فى بيان صحفى، أنه تم خلال الإجتماع مناقشة العديد من الموضوعات الدعوية، ومن بينها الإلتزام بإستمراراً العمل بالإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وذلك حفاظاً على الصحة العامة للعاملين والمواطنين المترددين عليها، وغيرها من الموضوعات الدعويه بالمديرية، موضحاً أنه تم الأسبوع الماضى مناقشة تجهيزات 1243 مسجدًا لفتحها في صلاة الجمعة، وذلك فى إطار المتابعة المستمرة للعمل الدعوى بالمساجد والإدارات التابعة لمديرية الأوقاف بمحافظة الأقصر، وتم خلال الاجتماع مناقشة العديد من الموضوعات الدعوية ومن بينها آخر استعدادات  المديرية لافتتاح المساجد لأداء صلاة الجمعة، والتى بلغ عددها 1243 مسجداً، وهو ما تم بنجاح كبير فى صلاة الجمعة الماضية وذلك طبقًا للتعليمات الوزارية، وكذلك الالتزام باستمرارًا العمل بالاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، والتنويه بمواصلة حملة تعقيم المساجد وذلك حفاظًا على الصحة العامة للعاملين والمواطنين المترددين عليها.

 

الأقصر تشهد إلتزام بصلاة الجمعة للأسبوع الثانى وإفتتاح 4 مساجد (1)
الأقصر تشهد إلتزام بصلاة الجمعة للأسبوع الثانى وإفتتاح 4 مساجد 

 

الأقصر تشهد إلتزام بصلاة الجمعة للأسبوع الثانى وإفتتاح 4 مساجد (2)
الأقصر تشهد إلتزام بصلاة الجمعة للأسبوع الثانى وإفتتاح 4 مساجد
 
الأقصر تشهد إلتزام بصلاة الجمعة للأسبوع الثانى وإفتتاح 4 مساجد (3)
الأقصر تشهد إلتزام بصلاة الجمعة للأسبوع الثانى وإفتتاح 4 مساجد 

 

الأقصر تشهد إلتزام بصلاة الجمعة للأسبوع الثانى وإفتتاح 4 مساجد (4)
الأقصر تشهد إلتزام بصلاة الجمعة للأسبوع الثانى وإفتتاح 4 مساجد 
 
الأقصر تشهد إلتزام بصلاة الجمعة للأسبوع الثانى وإفتتاح 4 مساجد (5)
الأقصر تشهد إلتزام بصلاة الجمعة للأسبوع الثانى وإفتتاح 4 مساجد 
 
الأقصر تشهد إلتزام بصلاة الجمعة للأسبوع الثانى وإفتتاح 4 مساجد (6)
الأقصر تشهد إلتزام بصلاة الجمعة للأسبوع الثانى وإفتتاح 4 مساجد

 

الأقصر تشهد إلتزام بصلاة الجمعة للأسبوع الثانى وإفتتاح 4 مساجد (7)
الأقصر تشهد إلتزام بصلاة الجمعة للأسبوع الثانى وإفتتاح 4 مساجد 
 
الأقصر تشهد إلتزام بصلاة الجمعة للأسبوع الثانى وإفتتاح 4 مساجد (8)
الأقصر تشهد إلتزام بصلاة الجمعة للأسبوع الثانى وإفتتاح 4 مساجد 
 
الأقصر تشهد إلتزام بصلاة الجمعة للأسبوع الثانى وإفتتاح 4 مساجد (9)
الأقصر تشهد إلتزام بصلاة الجمعة للأسبوع الثانى وإفتتاح 4 مساجد 
 
الأقصر تشهد إلتزام بصلاة الجمعة للأسبوع الثانى وإفتتاح 4 مساجد (10)
الأقصر تشهد إلتزام بصلاة الجمعة للأسبوع الثانى وإفتتاح 4 مساجد (

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