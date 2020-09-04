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"صحة قنا " توقع الكشف الطبى على 1287 حالة فى قرية أبنود

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 05:30 م
"صحة قنا " توقع الكشف الطبى على 1287 حالة فى قرية أبنود قاقلة طبيبة فى قرية أبنود بقنا
قنا - فريق المحافظات

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أكد اللواء أشرف الداودى ، محافظ قنا، أن مديرية الصحة قامت بتنظيم قافلة طبية بقرية أبنود بمدينة قنا يومىّ 2 و3 سبتمبر الجارى، وذلك في إطار حرص المحافظة على وصول الخدمات الطبية لكافة المواطنين في القرى والنجوع النائية لاسيما الأكثر احتياجا منها ، موضحا أن القافلة ضمت عدة عيادات متنقلة أجرت الكشف الطبي على عدد 1287 حالة بواقع (352 أطفال – 290 عظام – 273 باطنة – 260 جلدية – 63 تنظيم اسرة - 49 نساء).

 

وأضاف المحافظ ، أنه تم خلال الحملة عمل فحوصات معملية لعدد 58 حالة وعمل سونار لعدد 6 حالات، وأكد الداودى أن جميع خدمات الحملة من كشف وعلاج وإحالة تتم مجاناً كما يقوم أعضاء الحملة بعمل التقارير اللازمة للعلاج وإجراء العمليات على نفقة الدولة في حال الاحتياج لذلك.

وأشار الدكتور راجى تاوضروس ، مدير مديرية الصحة ، أن المديرية تنظم قافلة طبية يومى الأربعاء والخميس من كل اسبوع فى احدى قرى المحافظة لاسيما الأكثر احتياجا منها لافتا الى ان هذه القوافل لا تقتصر على تقديم خدمات الكشف والعلاج والإحالة بل تشمل أيضا عقد ندوات توعية للمواطنين حيث شهدت قافلة هذا الاسبوع عقد ندوتين حضرها 118 مواطنا بهدف التوعية بخطورة الأمراض وضرورة الاهتمام بالنظافة العامة.

 

 


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