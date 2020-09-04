"صحة أسوان" توقع الكشف الطبى على 3176 مواطنا بالمجان.. صور

استكملت مديرية الشئون الصحية بأسوان تحت رعاية الدكتور ايهاب عماد حنفي ، مدير المديرية وإشراف الدكتور طارق أحمد حسن منسق القوافل العلاجية المتنقلة بالمديرية أعمال القوافل العلاجية من جديد مع مراعاة الإجراءات الاحترازية.

وأكد الدكتور إيهاب حنفى، وكيل وزارة الصحة بأسوان، أنه تم تنظيم قافلة طبية للكشف المجاني في قرية بنبان بمركز دراو والعتمور المستجد بمركز كوم امبو وإستمرت لمدة يومان في كل قرية حيث تم إجراء الكشف الطبي على 3176 مواطن.

وأضاف وكيل وزارة الصحة، فى بيان صحفى، أن القافلة ضمت عدة خدمات علاجية للمواطنين في عدد من التخصصات الطبية بالإضافة لعمل التحاليل الطبية وعقد ندوات توعية للأهالي .