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سقوط 8 متهمين بحوزتهم أسلحة نارية وكمية من المخدرات فى حملة بأسوان

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 04:21 م
سقوط 8 متهمين بحوزتهم أسلحة نارية وكمية من المخدرات فى حملة بأسوان مديرية أمن أسوان
أسوان – عبد الله صلاح

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تمكنت إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسوان، اليوم الجمعة، من ضبط 8 متهمين بحوزتهم أسلحة نارية وكمية من مخدر البانجو والحشيش والهيروين، وذلك خلال حملة أمنية مكبرة فى مجال ضبط الأسلحة النارية والمواد المخدرة، بتوجيهات من اللواء مصطفى عبد الفتاح، مدير أمن أسوان.

وأسفرت نتائج الحملة عن ضبط 8 متهمين و5 أسلحة نارية، وكمية من البانجو تزن 1.700 كيلو جرام، و150 جرام حشيش، و20 جرام هيروين و5 سلاح أبيض.

وفى سياق متصل، تمكنت مباحث التموين بأسوان، اليوم، الجمعة، من ضبط 29 قضية تموينية متنوعة، خلال حملة على الأسواق في مجال ضبط القضايا التموينية بتوجيهات اللواء مصطفى عبد الفتاح، مدير أمن أسوان، وأسفرت نتائج الحملة، عن ضبط 3 قضايا مخالفات المخابز البلدية، و6 قضايا بيع بأزيد من السعر الرسمى، و11 قضية عدم الإعلان عن الأسعار، و9 قضايا عدم حمل شهادة صحية.

وكانت مباحث المرور بأسوان، تمكنت اليوم الجمعة، من ضبط 510 مخالفة مرورية متنوعة خلال حملة بشوارع المحافظة، بتوجيهات العميد أحمد سامى، مدير إدارة المرور بأسوان، ورئاسة العقيد محمد زردق، رئيس مباحث المرور، والتى أسفرت أيضاً عن ضبط سائقين لتعاطيهما المخدرات أثناء القيادة.

وأسفرت نتائج الحملة المرورية، عن ضبط 510 مخالفة مرورية متنوعة شملت: ضبط سيارة و3 توك توك بدون تراخيص، وتحرير 71 مخالفة تجاوز حد السرعة، والتصالح الفورى فى 84 مخالفة، وتحرير 140 مخالفة غرامة ونش، وسحب تراخيص 89 حالة عدم قبول التصالح، وتحرير 120 مخالفة متنوعة.

وفي مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة، تم فحص 25 قائد سيارة بكمين أبو سمبل دائرة قسم شرطة أسوان وأسفر الفحص عن ضبط 2 حالة إيجابية لتعاطي مخدر حشيش وبانجو وأقراص مخدرة.

وتركت نتائج الحملة أثر طيب وملموس لدى المواطنين ورسخت لديهم الشعور بالأمن وعمقت الثقة فى جهاز الشرطة وقدرته على ضبط الخارجين على القـانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة .

كما يأتى ذلك فى ضوء خطة المديرية بتنفيذ إستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف التواجد الشرطى بالشارع لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة أعمال البلطجة والاتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص وتأكيداً على قدرة أجهزة الشرطة على فرض هيبة الدولة والقانون، وتنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية وتعليمات اللواء مصطفى عبد الفتاح مدير أمن أسوان بإشراف مدير إدارة البحث الجنائى، للقيام بحملة تفتيشية مكبرة تستهدف البؤر الإجرامية وتجار وحائزى الأسلحة النارية وورش تصنيعها والمكافحة الفعالة للقضاء على ظاهرة الاتجار فى المواد المخدرة بكافة أشكالها وضبط حائزيها والمتجرين فيها، وكذا العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون والمشهور عنهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة، تنسيقاً مع فرع الأمن العام بأسوان.

 


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