سعر اليورو اليوم الجمعة 4-9-2020..يسجل 18.60 جنيه للشراء بالبنك الأهلى

كتبت : سماح حمدى

ننشر سعر اليورو الأوروبى اليوم الجمعة 4-9-2020 ، أمام الجنيه المصرى، فى بعض البنوك العاملة فى مصر، مسجلا بالبنك المركزى المصرى 18.65 جنيه للشراء و18.77 جنيه للبيع، وسجل اليورو فى بعض البنوك كالتالى:



سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى 18.65 جنيه للشراء. 18.65 جنيه للشراء.

18.77 جنيه للبيع.



سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى 18.60 جنيه للشراء.

18.82 جنيه للبيع.



سعر اليورو فى بنك مصر 18.60 جنيه للشراء. 18.60 جنيه للشراء.

18.82 جنيه للبيع.



سعر اليورو فى بنك البركة 18.56 جنيه للشراء.

18.87 جنيه للبيع.



سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib 18.59 جنيه للشراء. 18.59 جنيه للشراء.

18.81 جنيه للبيع.



سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى 18.88 جنيه للشراء.

19.09 جنيه للبيع.



سعر اليورو فى بنك الإسكندرية 18.56 جنيه للشراء. 18.56 جنيه للشراء.

18.80 جنيه للبيع.

اليورو العملة الموحدة لدول الإتحاد الأوروبى، الذى يعد بعد الدولار الأمريكى ثانى أهم عملة على مستوى النظام النقدى الدولى، يتم التحكم به من قبل البنك المركزى الأوروبى فى مقره بفرانكفورت بألمانيا، اليوم يعد اليورو العملة الرسمية المتدأولة فى 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبى الثمانى والعشرون، كما أنه العملة الرسمية فى ست دول أخرى هى ليست أعضاء فى الاتحاد الأوروبى.