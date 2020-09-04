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سامية الأولى على الثانوية العامة مكفوفين تفوز بمنحة مجانية لدراسة الإعلام بجامعة القاهرة

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 10:43 ص
سامية الأولى على الثانوية العامة مكفوفين تفوز بمنحة مجانية لدراسة الإعلام بجامعة القاهرة الطالبة سامية ووالدها
كتب محمد صبحى

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قرر الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة تقديم منحة خاصة بالجامعة للطالبة سامية محمد عبد الرحمن عبد القادر، الأولى على المكفوفين بالثانوية العامة هذا العام، والحاصلة على مجموع درجات 395.5 درجة، ورشحها مكتب التنسيق للالتحاق بكلية الإعلام جامعة القاهرة، بناء على رغبتها، واجتيازها بنجاح اختبار القدرات بالكلية.
 
وقال الدكتور الخشت، إن جامعة القاهرة لاتتدخر جهدا في رعاية الموهوبين والمتفوقين، وتقديم كل أوجه الدعم والرعاية والتشجيع، ليحتفظوا بتفوقهم وتميزهم، لاسيما إذا كانوا من ذوي القدرات الخاصة، لأنهم يقدمون لشبابنا نموذجا يؤكد أن الإعاقة أيا ماتكون لاتمثل عقبة أمام إرادة الإنسان للتفوق والتميز.
 
وأكد الدكتور الخشت فى بيان صادر عن جامعة القاهرة ، أن الجامعة ستقدم للطالبة منحة كاملة للدراسة بشعبة اللغة الإنجليزية بكلية الإعلام تلبية لرغبتها، وستتحمل الجامعة كل نفقات دراستها، وإقامتها بالمدينة الجامعية إذا احتاجت.
 
وقال رئيس الجامعة، إن رعايتنا لأبنائنا المتفوقين بالجامعة هو التزام وطني وإنساني، لأننا نحرص على أن نقدم للوطن جيلًا واعدًا مسلحًا بالعلم وأدوات العصر، وبالأمل، والإرادة، لمستقبل مشرق لمصر.
 
وقال الدكتور الخشت، إنه علم برغبة الطالبة سامية محمد عبد الرحمن عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معربا عن سعادته بها كنموذج للإرادة والأمل، مؤكدا ان رعايتها، جزء أصيل من خطط الجامعة واستراتيجيها.
 
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